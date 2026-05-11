天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
更新時間：12:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-11 HKT
天文台今日（11日）表示，高空反氣旋會在未來一兩日為華南沿岸帶來大致良好的天氣，該區日間炎熱。受低壓槽及高空擾動影響，本周後期廣東地區有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在周末期間移離沿岸地區，而同時受一股偏東氣流影響，廣東仍然有驟雨。此外，熱帶氣旋黑格比會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。
周三起連落七日雨 有驟雨及狂風雷暴
根據天文台九天天氣預測，明後兩日（12至13日）天氣炎氣，周二日間部分時間有陽光及炎熱。稍後有幾陣驟雨，市區最高氣溫30度，新界多區31度，上水及打鼓嶺更料高見32度。不過，周三（13日）起即連落七日雨，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，周六（16日）市區氣溫更低至23度。
未來一兩日部分時間有陽光 日間炎熱
本港地區下午及今晚天氣預測下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲。吹輕微至和緩東南風。
展望未來一兩日部分時間有陽光，日間炎熱。星期三稍後有幾陣驟雨，星期四及星期五有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。
最Hit
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
2026-05-10 11:33 HKT