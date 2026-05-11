房委會夥港大研發「智運寶2.0」運送MiC模組 提升地盤運作效率

為應對本港房屋需求，建築業正轉向採用預製建築模組技術，例如「組裝合成建築法」(MiC) ，而精準的物流調度成為關鍵。為確保模組按時、按序由工廠運抵工地，房委會聯同香港大學共同研發智慧物流運輸系統「智運寶2.0」，結合AI震動監測、運輸規劃等，提升地盤運作效率，系統已在觀塘德田街公營房屋發展項目全面落地，並先後奪得2025年香港資訊及通訊科技獎及2026年第51屆日內瓦國際發明展金獎。房委會表示，計劃將系統推展至北部都會區等更多建築工程。

房屋署助理署長(發展及採購) 葉成林接受訪問時表示，MIC模組體積龐大、重量可觀，運輸時如依賴紙本記錄、對講機溝通及人手調度等傳統方式，極易出現運輸車輛排隊、模組錯配、吊裝延誤等問題。



系統將推展至北都工程



房屋署總建築師(發展及標準策劃) 黃山指，德田街地盤面積狹小，周邊學校林立、道路繁忙，引入「智運寶 2.0」後，估計車輛到達地盤後的等候時間，由以往約30至40分鐘，大幅縮短至約10分鐘，地盤內部的交通擁堵情況明顯改善，運作效率亦大幅提高。葉成林補充，署方短期內會研究將「智運寶 2.0」應用至北部都會區房署的項目中，長遠則希望把系統擴展至所有公營及私人房屋的建築工程。



香港不少舊區道路容易顛簸



香港大學建築學院房地產及建設系系主任呂偉生表示，「智運寶2.0」基於4個組件運行 ，包括AIoT套件（AiCore）、Agit (智傑)AI伺服器、移動應用程式和儀錶板。其中AiCore是一套智慧物聯網感測器系統，整合運算模組、全球定位(GPS)感測器、無線通訊模組以及環境感測器。每一塊預製建築模組在工廠出廠時，都會附上一個帶有唯一ID的AiCore單元，以實時採集每個模塊的位置、速度和震動等信息。

Agit (智傑)AI伺服器可進行震動位置記錄、語音訊息警報、車隊到達時間預測，以及即時動態路線優化等。呂偉生舉例指，香港不少舊區道路容易顛簸，若第一輛運輸車出現明顯震動，系統會即時回傳數據，提醒後續車輛減速，並調整預計到達時間。他補充，司機的手機會安裝配套的移動應用程式，用於接收震動警告及協調指令；而儀錶板則為MiC項目經理提供集中監督介面，地盤管理人員可透過儀錶板實時查看車輛位置及模組狀態，並可按需要即時調整到達時間，例如輸入「延遲45分鐘」及設定臨時停靠點後，司機的手機應用程式會立即收到指示，系統亦會同步重新規劃路線。

記者：蔡思宇