世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成

【世界盃2026/直播/酒吧/香港】球迷引頸以待、四年一度的世界盃下月開鑼。過往世界盃是本港酒吧吸客「黃金月」，本屆賽事由美加墨三國聯合舉辦，時差下大部分賽事於香港清晨時分上演，與酒吧營業時間有衝突，《星島頭條》記者近日訪問太子酒吧街負責人，更全部表明今屆不會直播世界盃。香港酒吧業協會預計，高達一半酒吧將放棄轉播賽事，業界整體生意額將由上屆的7億元，暴跌超過八成至僅約1.5億元。

賽事時間與營業時段錯開 有負責人稱「嘥錢」

《星島頭條》日前到太子酒吧街了解，東主均表明不會播放世界盃，原因是賽事時間與酒吧營業時間不符，有負責人更形容轉播賽事是「嘥錢」。至於尖沙嘴諾士佛臺，則有3間酒吧表示會播放世界盃賽事。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，上屆世界盃為酒吧業界帶來約7億元整體生意額，但今屆世界盃超過一半以上的場次於日間舉行，與酒吧營業時段並不吻合，「茶餐廳或者甚至乎酒樓都有得播」，令酒吧業失去以往在深夜及宵夜時段的競爭優勢。

轉播成本效益大減 酒吧傾向不轉播賽事

今屆世界盃參賽隊伍擴至48隊，合共104場球賽，目前香港已有電視台買入世界盃轉播權，其中有25場更會在免費電視台播出。被問到業界轉播賽事的意願，錢雋永預計本港高達一半的酒吧不會轉播，因「轉播套餐」的收費與以往相若，並未因適合酒吧播放的場次減少而降價。他提到，以往10場賽事中有8場在酒吧營業時間內，今屆可能僅剩4至5場，在缺乏特別優惠及成本效益大減情況下，不少酒吧老闆經計算後認為轉播「唔抵」，寧願節省成本，放棄轉播。

錢雋永預期，在近半酒吧不參與及賽事時段的雙重影響下，今屆世界盃為業界帶來的生意額，將由2022年的7億元，大幅插水至僅約1.5億元，形容對業界的幫助「弱咗好多」。

邵家輝：時差影響夜間生意 憂盜播損長遠市場

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，若賽事在凌晨3時舉行，對於以往受惠於世界盃的酒吧來說，幫助不大，因酒吧不會在早上營業，時差問題將令今屆世界盃未能如以往般帶動夜間生意。

香港餐旅業協會主席梁熙表示，大部分商戶傾向不購買轉播權，「如果要真係吸引凌晨4至6點嘅客，我哋要多一更人，（成本）好多錢」。他預計，大部分球迷選擇留在家中或到朋友家觀賽，不會特意光顧酒吧。他又指，茶餐廳普遍未有裝設電視機，加上轉播費用高昂及租金成本沉重，業界更著重提高顧客流量，不會考慮轉播。

目前中國內地仍未敲定會否直播世界盃，國際足協（FIFA）近日被批評開天殺價，據報正爭取讓中央電視廣播總台購買今年世界盃的電視轉播權，並把報價降低50%以上。萬一最後談判拉倒，對香港餐飲業又是否有幫助？梁熙認為生意額或多或少有上升，「唔敢講好多」，但由於賽事時間對旅客同樣不便，亦抵銷來港觀賽吸引力。他認為，即使部分球迷會特意來港預訂酒店房間觀賽，但內地觀眾或會透過VPN等方式睇波，故實際帶來經濟效益是未知之數。

此外，邵家輝關注盜播問題，指目前有公司投入資金購買世界盃轉播權，但網上非法錄播和盜播情況越來越普遍，觀眾毋須訂閱合法平台也能觀看賽事。他指盜播對世界盃的直接影響可能不大，但長遠而言，若然不保障合法購買版權的持份者，將來未必有人願意投資購買香港的播放專利權。他呼籲政府認真處理，想辦法杜絕非法觀看賽事的途徑。

記者、攝影：郭文卓