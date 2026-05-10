關愛座變批鬥座︱網民促取消 杜絕「倚老賣老」 管浩鳴：文明社會應主動讓座 毋須標籤

十多年前推出、原意為推廣社會關懷有需要人士的「關愛座」（現稱「優先座」），近年由於世代矛盾尖銳，經常引起不同年齡層人士衝突，淪為「批鬥座」本末倒置。近日一名老婦在港鐵車廂內，懷疑為阻後生女坐優先座，手腳齊出又推又扯，扯頭髮和出腳踢的惡行被車內其他人拍攝下來，片段在網上瘋傳，不少網民直斥動粗者行為過份、倚老賣老等。事件引起網上一輪應否取消關愛座的討論，有社福界人士認為，若社會風氣足夠關愛，確實毋須刻意標籤一個座位，也可推廣讓座予有需要人士，但坦言如今香港社會狀況，未足以去到這個地步。

網民批大媽倚老賣老 反思「可否取消關愛座？」

事件亦引起不少市民留言反思，質疑其實「可否取消批鬥座（優先座）」，認為社會若回復「見到老人家就禮貌讓座幾好呀」，不用刻意設關愛座；也有人直言「取消關愛座，一天光晒！冇藉口乘機打人！」「強烈要求取消關愛座，啲老人家有時真幫唔落，成日倚老賣老」，認為「香港人會識讓座畀真正有需要嘅人」、「取消關愛座，香港人會自律嘅」。

老人家為老不尊，以粗暴方式逼年輕人讓座的情況並非香港獨有。去年9月，台北捷運一名老婦在旁邊仍有其他空位的情況下，多番滋擾並襲擊一名長髮男子，對方最終將其一腳踢飛，事件亦引起網絡世界廣泛討論，部分人認為「博愛座」（類似優先座）已失去博愛原意，變相成為縱容部分人「道德綁架」年輕人讓座的工具，視之為「應份」。

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管浩鳴：網絡公審文化放大零碎事件

對於社會有否空間取消關愛座，香港社會服務聯會主席、立法會議員管浩鳴接受《星島頭條》訪問時坦言，「在一個文明社會，對於有需要的人主動讓座是最理想的做法，其實毋須刻意標籤一個座位」。他認為起初設立關愛座的原意一定是好，但或由於人口結構改變，老人家越來越多，同時可能年長人士脾氣較容易暴躁，加上近年手機拍片放上網絡公審的文化越趨嚴重，大眾發酵和輿論往往令一些零碎事件被過度放大，加劇社會上暴躁情緒與對立氛圍。

不過，他認為今時今日的香港社會氛圍，難以直接取消關愛座，相信部分人的確能在無關愛座的情況下主動讓座，但他亦指，當年設關愛座，正正因為「有啲人唔讓座、掛住打機、瞓着咗」等。他以日本為例，指當地人從小到大都受教育，訓練到「自動波讓位」，主動讓座文化強烈；相反，美國和英國的讓座文化則不太常見，因此不同地方情況不同，難一概而論。

2019年九巴闢謠關愛座「有需要都能坐」

翻查資料，港鐵於2009年10月起推出「優先座」試驗計劃，鼓勵乘客讓座予有需要人士，發揮香港人互相關懷精神，其後相關做法擴至巴士、輕鐵、電車等公共交通工具。

早在2019年，一宗「長者追罵已從關愛座讓座的學生，車長開聲為學生辯護」事件後，九巴隨即在社交平台發文回應指「關愛座有需要就可以坐」。九巴當時在帖文表示，明白關愛座推行以來一直引發爭議，「關愛座嘅原意就係讓畀有需要嘅人坐，不論係身體唔舒服、長者、孕婦、抑或殘障人士等等，大家有時候都會有身體唔舒服，想休息嘅時候，肉眼睇唔見但唔代表佢冇需要㗎。」若果剛好沒有人需要坐，大家坐下都沒有問題。

台灣立法院則於2025年修例，將「博愛座」更名為「優先席」，從過去的「老弱婦孺」優先，擴大為「身心障礙者或有其他實際需要者」，試圖緩解讓座糾紛。

記者：陳俊豪