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「載遇．站見」鐵路展︱交通樞紐變身文化據點 紅磡站連結社區與歷史

社會
更新時間：07:35 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:35 2026-05-11 HKT

「載遇．站見」鐵路展設有多個展區，包括全新互動領域「鐵路日常」，以及「地鐵啟程」、「鐵路時光」和「下一站…回憶」等。展覽選址於紅磡站，善用車站既有空間轉化為鐵路文化展覽平台，讓車站不僅是交通樞紐，更成為連結社區與歷史的文化據點，體現港鐵活化空間及可持續發展的理念。展覽大堂特別展示曾於九廣鐵路使用的復刻版實木長椅，並加入第一代地下鐵路復刻版列車座椅，讓參觀者近距離細味七、八十年代的乘車環境。場內同時設有紀念品售賣點，供參觀者選購特色商品，將鐵路記憶帶回家中珍藏。

5米車票展示牆成必到打卡點

展覽全新的互動領域包括「我要做車長」列車模擬駕駛體驗、鐵路日常工作場景區以及「鐵路遊樂站」。其中在「鐵路遊樂站」，參與者可與5個可愛港鐵吉祥物合照，並透過互動遊戲「有禮乘客大挑戰」，學習良好乘車文化。參觀者更可在「鐵行棋玩樂墊」上擲骰子，遊走不同車站，或暢玩列車模型。

在「地鐵啟程」展區，參觀者彷彿走進六、七十年代，可透過時間軸認識地下鐵路由構想走向實踐的關鍵發展階段。場內亦展出原裝第一代地鐵車廂座椅，場景重現1979年的九龍灣樣貌，讓參觀者身臨其境，感受鐵路通車初期的城市面貌。展覽同時展示大型經典港鐵標示、馬賽克車站名稱及書法字佈置，從視覺語言出發，展現鐵路與社區的聯繫。

「鐵路時光」展區則以長達5米、逾2,500張的車票展示牆為焦點，並展出第一代港鐵職員制服、零錢找換機等珍貴藏品，回顧港鐵車票由單程車票發展至電子支付的演變。來到「下一站…回憶」展區，參觀者可欣賞4架退役列車，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」、56號柴油電動機車「杜利華號」及九廣通，場內更添加了顯示屏和懷舊時鐘真品，活現當年站內候車場景。相關展品不少來自港鐵多年保存的歷史資產，透過系統化保育與再展示，讓珍貴鐵路文物得以承傳，延續鐵路與城市共同成長的集體回憶。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元

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