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世界盃2026︱C朗美斯「最後一舞」成賣點 波衫舖料銷情增兩三倍 最好賣竟是日本隊？

社會
更新時間：06:55 2026-05-14 HKT
發佈時間：06:55 2026-05-14 HKT

美加墨三國聯合舉辦的世界盃6月開鑼，相信是兩大現役球王美斯（Lionel Messi）與C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在世界盃「最後一舞」，前者力求衛冕，後者則渴望一嚐捧走「大力神盃」的滋味。兩人在全球粉絲無數，有本港球衣專門店負責人預計，美斯與C朗拿度的球衣銷量較平時增兩至三倍。

「食早餐時段」開賽 生意額料減兩成：球衣如「奢侈品」

球衣專門店負責人林先生表示，每逢世界盃，球衣銷量較普通月份有明顯增長，增幅約50%至70%。不過今屆世界盃於香港時間清晨舉行，林先生預計銷情會受影響，因以往球迷習慣穿球衣外出睇波聚會，但今屆開賽時間猶如「食早餐時段」，相信睇波氣氛會減弱。他指經濟環境未如理想，球衣作為「奢侈品」，消費者難免較為手緊，預計今屆生意額可能減少約兩成。

日本隊作客球衣最好賣

本屆世界盃料為美斯及C朗的最後一戰，林先生指，兩人球衣依然最暢銷，號召力橫跨老中青，但美斯自缺陣香港表演賽事件後銷情稍遜。目前店內最好賣的是日本隊作客球衣，其中效力英超的白翼頓翼鋒三笘薰佔印字需求約九成；《足球小將》角色如戴志偉、小志強等亦銷情理想。

近年復古球衣熱潮持續，林先生表示，世界盃期間更多客人查詢經典款式，例如月尾推出的日本隊1994年復刻主場球衣，預訂反應熱烈。另外，不少運動品牌近年推出多款復刻版，惟他認為「出得太多，客人未必消化到」，銷情反而一般。

美斯、C朗球衣料銷情理想

另一球衣專門店店主周先生表示，平時未有觀看足球習慣的市民，亦對世界盃有所認識，每逢這類大型賽事，都會有消費者特意選購球衣，預計銷量為平時2至3倍。至於賽事於清晨進行，他預計對銷情影響不大。

他又預期美斯與C朗拿度的球衣銷情較佳，估計世界盃期間，每名大名球星的球衣可售出80至100件，美斯及C朗拿度的球衣更可達200件，公司已較平日增加約兩至三成入貨量。國家隊球衣方面，他預期阿根廷、葡萄牙、英格蘭及日本會較受歡迎，因英超觀眾眾多，日本亦深受香港球迷喜愛。此外，效力曼城的挪威球星夏蘭特亦帶動挪威球衣銷情，銷量不俗。

議員：氣氛不高或影響銷售額

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，過往每逢大型運動比賽，體育用品如球隊球衣的銷售情況會較為理想。他指本屆賽事時間可能影響零售銷售，若整體氣氛不高，消費者未必外出消遣，亦不會特意購買新球衣，零售銷售額或會因而受影響。

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