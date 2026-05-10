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宏福苑︱合安優化業主簡介會安排 SMS向參加者發專屬Zoom連結及登入資料

社會
更新時間：15:12 2026-05-10 HKT
發佈時間：15:12 2026-05-10 HKT

獲委任為宏福苑業主立案法團的管理人合安管理有限公司，將於周二（12日）及下周三（20日）舉行兩場業主簡介會。合安今日（10日）通告作重要更新，為加強網絡安全，簡介會已採用優化安排，每位參加者將獲發專屬Zoom連結及登入資料。因此，確認短訊發送時間將有所調整：

5月12日場次：最遲於5月11日收到短訊（附專屬連結及登入資料）
5月20日場次：最遲於5月19日收到短訊（附專屬連結及登入資料）

每個Zoom連結及帳戶均為個人專用，並只限一部裝置登入。如業戶希望多於一位業主或代表同時出席，應盡快為每位參與者分別重新登記，以獲發獨立連結。

查詢：2599 7525（星期一至五 10:00–19:00）

無需事先註冊或登入任何Zoom帳戶

合安表示，居民收到短訊SMS後，只需直接點擊連結，並輸入專屬密碼即可進入會議，無需事先註冊或登入任何Zoom帳戶，簡化參與流程。

合安仍維持「每戶最多可有兩部裝置同時登入」的安排，若住戶需要使用第二部裝置登入，只需要為第二部裝置登記，即可獲發另一組獨立連結與密碼。

合安簡介會已採用優化安排，每位參加者將獲發專屬Zoom連結及登入資料。
合安簡介會已採用優化安排，每位參加者將獲發專屬Zoom連結及登入資料。

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