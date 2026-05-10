粵車南下︱五一黃金周駕寶馬闖南大嶼禁區 旅客稱「郊外走走吃個飯」 運輸署：轉介警方跟進

五一黃金周期間，不少內地旅客透過「粵車南下」來港自駕遊。不過，有內地旅客疑在黃金周期間，違規駛進大嶼山南部的封閉道路。涉事的內地客在小紅書以「粵車南下之五一包下整個海灘」為題發文，分享一家人在假期遊港的相片。

事主承認闖南大嶼：想着郊野走走吃個飯嘛

不過有網民發現其「打卡」位置位於大嶼山南部禁區，在帖文留言區提問「粵車開進南大嶼山？」，事主回覆，稱「這不港珠澳下來就到了想着郊野走走吃個飯嘛」，承認曾進入南大嶼禁區。有內地網民表示「這樣一搞，怕你這你台車以後沒機會囉」，更有本港網民引用早前「交錢哥」的說法留言「交錢不就行了？」，事主其後刪去帖文。

兩大地圖定位APP地圖清晰列明：南大嶼禁私家車通行

翻查內地市民常用的「高德地圖」和「百度地圖」，記者以「塘福泳灘」為例，嘗試搜尋導航路線，「高德」系統隨即顯示「南大嶼周邊道路禁止私家車通行」，更清楚說明「路綫上有無法避開的禁行」；「百度」同樣在「道路封閉」提示，列明「東涌道標止私家車通行，建議在東涌區停車場泊車後換乘公交前往」。

政府：運輸署轉介涉嫌違例個案至警方跟進

政府發言人回覆《星島頭條》查詢時表示，查詢中的個案涉及大嶼山南部的封閉道路，「粵車南下」車輛並不可進出有關路段。運輸署已把查詢中涉嫌違例個案轉介予警務處按香港法律及程序處理，亦會視乎情況與粵方按「粵車南下」管理辦法作適當跟進。

運輸署表示，會持續檢視有關大嶼山封閉道路的管理情況，按需要加強有關封閉道路的標示。運輸署亦會繼續透過不同渠道為「粵車南下」司機提供道路和駕駛安全的資訊和加強宣傳教育，提醒粵車司機注意香港的交通規則、交通標誌和道路標記，以及在香港駕駛時需注意的事項。

署方又指，「粵車南下」計劃實施至今，整體運作有序暢順。大部分內地司機在港駕駛時均遵守香港道路規則；而涉及粵車的零星違例情況已獲處理或正在跟進中。大嶼山南部的封閉道路，由於現時只限持有有效「大嶼山封閉道路通行許可證」的香港登記及領牌的私家車方可進入有關封閉道路，因此「粵車南下」車輛並不可進出有關路段。