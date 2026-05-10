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嶺澳核電站有備用設備冷卻水隔離閥 關閉狀態時長超出技術規範要求

社會
更新時間：11:09 2026-05-10 HKT
發佈時間：11:09 2026-05-10 HKT

保安局發言人表示，廣東省核應急委員會辦公室向保安局通報了一則有關深圳大鵬新區嶺澳核電站的運行事件。大亞灣核電運營管理有限責任公司已及時向監管單位進行報告，將開展內部經驗反饋，並已於其網站公布有關運行事件的詳情。

發言人指，上周四（5月7日）嶺澳核電站1號機組處於按計劃停機換料狀態。工作人員開展例行測試期間，為調整設備冷卻水流量，在主控室遠程關閉了其中一個備用設備冷卻水隔離閥，並於當天將其恢復到正常狀態。由於該隔離閥處於關閉狀態的時長超出技術規範書要求，根據國際核事件分級標準及核安全法規，本次情況於5月8日界定為0級偏差。

處理過程中，1號機組始終處於安全狀態，三道安全屏障完整，無放射性物質對外釋放。是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。

大亞灣核電運營管理有限責任公司已於其網站公布上述運行事件的詳情，公眾可在其網站的「核安全信息公開」內的「運行事件」分頁上找到相關資訊。

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