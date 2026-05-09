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油價｜噴射飛航上環往返澳門（氹仔）減班次 取消周末及假日特別航班

社會
更新時間：21:19 2026-05-09 HKT
發佈時間：21:19 2026-05-09 HKT

國際油價高企打擊運輸業。噴射飛航公布今日（9日）起澳門（氹仔）往返上環航線再減班次，取消逢周末及假日加開的兩個特別航班。航線目前保留兩個航班，即每日上午11時半由香港（上環）開往澳門（氹仔），以及下午5時半由澳門（氹仔）開往香港（上環）。

翻查資料，噴射飛航上月15日已調整航班，其中港澳航線尾班船提早開出，上環往外港開出時間，由原來晚上11時提早至10時30粉。噴射飛航香港國際機場（海天客運碼頭）往返澳門的航班，只提供包船服務。

噴射飛航上月20日公布，因應燃油價格急劇飆升，上月25日起調整往來香港至澳門外港或氹仔的航線票價。以香港到澳門外港或氹仔航綫計，平日日航的普通位將由175元，加至194元；周末日航普通位由190元，加至212元；夜航由220元加至242元。
 

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