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母親節︱聯合醫院 「守護樂印」計劃 助ICU留醫產婦與初生嬰兒聯繫

社會
更新時間：00:00 2026-05-10 HKT
發佈時間：00:00 2026-05-10 HKT

母親誕嬰是新生命的喜悅，惟部分產婦分娩後，因臨床情況需轉往深切治療部治療，要與新生嬰兒分離。基督教聯合醫院自2021年4月推行「守護樂印」計劃，由專業助產士每日探訪嬰兒並拍相拍片，為媽媽更新嬰兒狀況，讓母嬰重新連繫，減少產後焦慮，至今約100名產婦受惠。

指定助產士每日探視新生嬰及拍照  向媽媽講解嬰兒狀況

「守護樂印」計劃的對象是產後情況危急，需立即轉入深切治療部的媽媽。該院婦產科資深護師陳家如表示，指定助產士會每日探視新生嬰兒，深入了解嬰兒最新健康狀況，並在情況許可下利用醫院專用手機拍攝嬰兒照片及影片，期間確保不會拍到其他病人，保障私隱。探訪嬰兒後，助產士會到深切治療部，向媽媽講解嬰兒狀況，並展示嬰兒的最新照片及影片，「我們會和媽媽『打定底』，因為嬰兒有機會接駁很多監測儀器，有喉管、呼吸機駁在身上。」

陳家如續謂，助產士會於產婦健康狀況合適時，提供產後護理指導，「可以透過擠人奶，為嬰兒提供珍貴的初乳，為嬰兒建立保護屏障。這更是母嬰之間的一種隱形連結，媽媽可以在擠人奶過程中，感到放鬆、愉快，紓緩母嬰分離的焦慮。」她補充，助產士會聯絡產婦丈夫，向其更新產婦和嬰兒的最新進展，夫妻雙方亦獲得私人時間相聚。

陳芷殷是計劃其中一個受惠媽媽，她去年年中確診妊娠毒血症，需在懷孕33周緊急剖腹產，最終順利誕下一對孖仔。她憶述，產後在深切治療部4日，很擔心兒子們的情況，形容助產士拍攝的孖仔相片，讓自己有了鬥志，「見到相片十分激動，第一次見到嬰兒，當時血壓比較高，護士特別提醒我要冷靜一點。」

院方4月起引入專為待產孕婦而設的「色彩光影療法」

另外，院方今年4月起，引入專為待產孕婦而設的「色彩光影療法」。該院婦產科部門運作經理尹愛明表示，療法屬非藥物治療，透過色彩頻率和光線，營造相對安靜舒適的環境，從而讓待產孕婦的大腦放鬆、分散壓力，達到生理減痛的效果，「它是一盞燈，入面包含不同顔色，也有音響效果，媽媽可以隨意選擇個人喜好的色彩。」不同的色彩有不同效果，例如紅色激發生命力、橙色激發正面情緒、綠色象徵自然與平衡，營造安全、穩定的心理空間。

記者 蕭博禧

攝影 汪旭峰

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