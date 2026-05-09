港鐵Rapper Hinson轉職公關即開工 參與紅磡站鐵路展升級 「載遇‧站見」慶祝活動

港鐵公司今日（9日）公布，位於港鐵紅磡站的大型鐵路展覽擴充後，將於本月16日以全新面貌回歸，同日舉行鐵路展重新開幕的慶祝活動。以英語、粵語及普通話「Rap式」分流爆紅的車站助理Hinson日前才稱自己將「轉車」，在新部門接受新挑戰，成為「全職鐵路人」後，記者今日赫然發現，原來轉職任港鐵公共關係助理的Hinson已經上班，並初試啼聲，參與今日的紅磡站「載遇‧站見」展覽活動。

由相中可見，Hinson在活動中全程笑容滿面，投入感十足，惟暫無發揮其「Rap式」特長。

相關新聞:

港鐵紅磡站鐵路展升級 「載遇‧站見」5.16起免費入場 新增列車模擬駕駛體驗

今次鐵路展以全新名稱「載遇‧站見」亮相，在保留4架退役列車的同時，亦新增列車模擬駕駛體驗及多項互動展區，讓公眾一站式探索鐵路日常運作背後的專業工作，以及鐵路與城市發展的緊密連繫。

「載遇‧站見」鐵路展擴充後，新增「我要做車長」列車模擬駕駛體驗，參觀者可登上專為訓練車長而設的模擬駕駛室，親身體會駕駛基本操作，此體驗需另行預約及購買體驗套票，並可獲得展覽獨家紀念品。展覽亦新增模擬隧道維修及車務控制中心場景，讓參觀者了解鐵路全天候安全運作的「幕後功臣」。小朋友更可試穿模擬職員及工程人員制服，於不同場景拍照留念。

「載遇‧站見」鐵路展將由本月16日起，逢星期五、六、日及公眾假期，免費開放予公眾人士入場參觀。公眾人士可由本月11日早上10時起，於網站查看並預約30天內的場次。