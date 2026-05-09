Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵Rapper Hinson轉職公關即開工 參與紅磡站鐵路展升級 「載遇‧站見」慶祝活動

社會
更新時間：20:07 2026-05-09 HKT
發佈時間：20:07 2026-05-09 HKT

港鐵公司今日（9日）公布，位於港鐵紅磡站的大型鐵路展覽擴充後，將於本月16日以全新面貌回歸，同日舉行鐵路展重新開幕的慶祝活動。以英語、粵語及普通話「Rap式」分流爆紅的車站助理Hinson日前才稱自己將「轉車」，在新部門接受新挑戰，成為「全職鐵路人」後，記者今日赫然發現，原來轉職任港鐵公共關係助理的Hinson已經上班，並初試啼聲，參與今日的紅磡站「載遇‧站見」展覽活動。

由相中可見，Hinson在活動中全程笑容滿面，投入感十足，惟暫無發揮其「Rap式」特長。

相關新聞:

港鐵紅磡站鐵路展升級 「載遇‧站見」5.16起免費入場 新增列車模擬駕駛體驗

今次鐵路展以全新名稱「載遇‧站見」亮相，在保留4架退役列車的同時，亦新增列車模擬駕駛體驗及多項互動展區，讓公眾一站式探索鐵路日常運作背後的專業工作，以及鐵路與城市發展的緊密連繫。

「載遇‧站見」鐵路展擴充後，新增「我要做車長」列車模擬駕駛體驗，參觀者可登上專為訓練車長而設的模擬駕駛室，親身體會駕駛基本操作，此體驗需另行預約及購買體驗套票，並可獲得展覽獨家紀念品。展覽亦新增模擬隧道維修及車務控制中心場景，讓參觀者了解鐵路全天候安全運作的「幕後功臣」。小朋友更可試穿模擬職員及工程人員制服，於不同場景拍照留念。

「載遇‧站見」鐵路展將由本月16日起，逢星期五、六、日及公眾假期，免費開放予公眾人士入場參觀。公眾人士可由本月11日早上10時起，於網站查看並預約30天內的場次。

 

 

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
11:39
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
影視圈
6小時前
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
李泳豪反擊李泳漢錄音 忟憎阻父「幾十萬幾十萬咁畀」 護妻斥李泳漢：又唔解釋嗰200萬
01:42
李泳豪反擊李泳漢錄音 忟憎阻父「幾十萬幾十萬咁畀」 護妻斥李泳漢：又唔解釋嗰200萬
影視圈
10小時前
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
影視圈
12小時前
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
影視圈
5小時前
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影視圈
2小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
即時中國
3小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
15小時前
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
2026-05-08 15:34 HKT
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
01:42
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
19小時前