對角行人過路處︱運輸署：下半年推廣至全港15路口 投射紅光裝置減衝燈24%

立法會交通事務委員會下周五( 15日 )開會。運輸署提交文件匯報「對角行人過路處」及「投射紅光輔助裝置」兩項提升行人安全措施的進度。其中，廣受歡迎的對角行人過路處將擴展至全港15個合適路口，分布港島、九龍及新界，預計於今年下半年起陸續啟用。同時，數據顯示投射紅光裝置能有效降低行人衝紅燈比例約24%，署方計劃在更多意外黑點安裝。

過去10年交通意外中行人傷亡人數減26% 重傷及死亡人數減72%

運輸署提交文件指出，政府近年積極運用科技提升道路安全，成效顯著。過去10年（2016至2025年），交通意外中的行人傷亡人數由約3,400人下降至約2,500人，減幅達26%；重傷及死亡人數更大幅減少72%，由每年約830人降至約230人。

在優化步行環境方面，運輸署於2024年在沙田及尖沙咀試驗「對角行人過路處」，結果顯示對角過路的步行距離及時間較傳統直角方式縮短約3成，公眾反應正面。署方現已選定15個合適路口推展計劃，包括：

港島（2個） ：渣華道／書局街、卑路乍街／北街

九龍（5個） ：西洋菜南街／山東街（旺角）、鴻圖道／駿業街（觀塘）、馬頭圍道／鶴園街等

新界（8個）：太和路／翠樂街（大埔）、鄉事會路／青賢街（屯門）、銀城街／插桅杆街（沙田）等

署方強調，並非所有路口均適合設置對角過路處，需平衡人流需求、周邊車流影響及工程可行性。未來安裝地點將採用優化設計，包括擴大交匯點標記、提供下斜路邊石方便輪椅使用者，以及在彎角加設交通護柱。運輸署已制定本地設計標準及指引，以便在新發展區及現有合適路口擴大應用。

設「投射紅光輔助裝置」 行人衝紅燈比率減23.7%

另外，針對「低頭族」安全隱患，運輸署自2022年起測試「投射紅光輔助裝置」，在行人紅燈亮起時將紅光投射到地面或手機屏幕以作提醒。署方委託大學團隊在100個黑點及易生碰撞路口安裝後評估，發現行人衝紅燈比率減少約23.7%。比較2020至2025年數據，安裝裝置的路口意外數字改善幅度明顯大於未安裝地點。

運輸署表示，未來會持續審視各路口交通情況及資源狀況，繼續在新增涉及較多行人意外的交通黑點安裝輔助裝置，針對性加強保障行人過路安全。當局亦正逐步在1,300個路口更新「電子行人過路發聲裝置」、更換斑馬線「黃波燈」，並試驗新款行人倒數計時器及籌劃在50個路口安裝「實時交通燈號調節系統」。