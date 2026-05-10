六合彩︱頭獎2200萬今晚攪珠 即睇近50期最旺號碼

第49期六合彩今晚（5月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,200萬元。今晚9時15分截止售票。

28、37、6 攪出最多

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號碼為28，攪出13次；其次為2、37、46，均攪出12次；12和14則各攪出11次。

屯門市廣場投注站成為最幸運投注站。

10大最幸運投注站 屯門市廣場最旺

馬會3月31日公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。