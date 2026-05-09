藥物名冊│崔俊明：醫管局未來目標將更多自費藥轉為專用藥 讓更多病人受惠

在公營醫療收費改革下，醫管局將11款新藥納入藥物名冊，其中8款藥獲政府高額資助。醫管局總藥劑師崔俊明表示，部分中產人士可能通過不到經濟審查，未來的目標是將更多自費藥轉為專用藥，讓更多病人受惠。

自費藥病人原本年開支50萬 轉為專用藥後年付僅240元

崔俊明今（9日）在電台節目表示，醫管局藥物名冊中的藥物分為四類，包括通用藥物、專用藥物、自費藥物，以及不獲安全網資助的自費藥物，其中一款自費藥，病人原本每年開支50萬元，轉為專用藥後一年只須240元。他澄清醫管局並非改用專利期過後的非原廠藥，目前轉為專用的全數皆為正廠藥。醫管局估計將有超過400名病人受惠，預計額外開支超過5,000萬元。

會積極與藥廠議價降低藥物成本

他表示，目前醫管局已將部分安全性、有效性和成本效益都達到預期的新藥，直接列為專用藥，加快幫助病人；專家亦會審核不同藥物的臨床數據及成本效益，考慮是否將更多藥物轉為專用藥，當局整體資助病人藥物開支達95%，希望能者多付或共付，引入藥物變得更容易。

崔俊明稱，自今年1月1日起，醫管局已引入11隻新藥，其中至少8隻獲得高資助，包括數款癌症藥物。此外，醫管局亦參考內地及亞洲鄰近地區的數據，積極與藥廠進行議價，以降低藥物成本，並同時關注糖尿病等慢性病新藥的引進。

呼籲市民切勿因經濟問題停藥

對於有聲音指病人或會因要支付更多藥費而拒領取藥物，醫管局總行政經理潘綺紅重申，醫管局不會讓病人因為經濟原因而得不到適切治療，呼籲病人毋須擔心，「需要睇醫生就睇醫生，需要食嗰隻藥物就要去食嗰隻藥物」，若憂慮有經濟困難，當局設有醫療費用減免機制，並已放寬了入息和資產的限額，截至3月底，接獲約24萬宗相關申請，已批核22萬宗個案，是以往每年申請宗數升幅16倍，已加派人手處理，當中84%個案的病人帶齊收入和資產證明文件，即日已獲批全數或部分減免。

對於有市民反映申請手續繁複、難以提交網上戶口證明等問題，潘綺紅澄清局方已盡量提供便利，醫管局接受網上理財或賽馬會戶口的螢幕截圖；亦接受傳統紙本月結單或存摺。同時支援透過「HA Go」手機應用程式上載PDF檔案；或將紙本投入醫務社工部外的收集箱。亦設有後補機制，若即日未能提供足夠資料，局方容許病人後補文件。