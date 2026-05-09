母親節｜媽媽產後出血情況危殆 幸賴捐血者「熱血」逆轉 順利出院與BB齊慶節日

母親節將至，香港紅十字會輸血服務中心今（9日）在社交平台分享一則媽媽驚險生產故事。媽媽劉女士因產後大出血，需要緊急輸血2包保命。

劉女士產後出血需緊急止血和輸血

劉女士先是產前貧血，再加上已過預產期需要催生，幾經辛苦，終於將小朋友帶到這個世界。正當她與丈夫沉醉於新生兒帶來的快樂時，病房內的氣氛卻突然逆轉。產科護士一臉嚴肅，將丈夫推出病房，因醫護人員發現劉女士子宮收縮出現問題，有產後出血情況，需要緊急止血和輸血。丈夫後來憶述，眼見太太當時精神狀態良好，實在想像不到產後出血的嚴重性。

劉女士先是產前貧血，再加上已過預產期需要催生，整個生產過程一波三折。

醫護人員發現劉女士子宮收縮出現問題，有產後出血情況，需要緊急止血和輸血。

多得這幾包血，劉女士最終能健康與寶寶一同出院，與丈夫享受新生的快樂。

劉女士：無諗過咁急同埋咁嚴重要輸血

劉女士事後表示「無諗過咁急同埋咁嚴重要輸血！一切來得好突然」。她產前檢查已發現血紅素偏低，只有8毫克每分升，產後更跌至6毫克每分升。一個正常健康女性，血紅素通常都在12毫克每分升以上。劉女士也是後來從醫護人員口中才得知事情嚴重性。

失血加上本身已偏低的血紅素，令劉女士的情況頗為危急。她慶幸表示「好彩」，因有大家捐血支持血庫，令她可以接受輸血。一包血，即時救回她的一命。

輸血後，劉女士身體情況大有改善，全賴捐血者的熱血救回一命。緊急輸血過後，她的血紅素指數仍然偏低，止血後仍需在醫院再觀察及接受輸血治療，才能出院。多得這幾包血，劉女士最終能健康與寶寶一同出院，與丈夫享受新生的快樂。

劉女士因貧血未能捐血 鼓勵先生接力捐血傳遞愛

劉女士曾是一名捐血者，在中學時期捐過血，後來發現身體有貧血問題，未能繼續捐血。每次看到捐血緊急呼籲，經過捐血站時她都希望能捐血，無奈身體情況不允許。今次更是身份逆轉，需要接受輸血。

劉女士積極學習中醫補鐵，希望調理好身體逆轉貧血情況，甚至修讀中醫學碩士，學以致用。這次輸血過後，她鼓勵丈夫恆常捐血，幫忙補充血庫，繼續守護像她一樣需要接受輸血治療的媽媽們。血液需求可以非常緊急，只有穩定而充裕的血庫，才是守護媽媽們的「萬靈藥」。