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港鐵紅磡站鐵路展升級 「載遇‧站見」5.16起免費入場 新增列車模擬駕駛體驗

社會
更新時間：12:59 2026-05-09 HKT
發佈時間：12:59 2026-05-09 HKT

港鐵公司今日（9日）公布，位於港鐵紅磡站的大型鐵路展覽擴充後，將於本月16日以全新面貌回歸。鐵路展以全新名稱「載遇‧站見」亮相，在保留4架退役列車的同時，亦新增列車模擬駕駛體驗及多項互動展區，讓公眾一站式探索鐵路日常運作背後的專業工作，以及鐵路與城市發展的緊密連繫。

列車模擬駕駛體驗需購套票 可獲展覽獨家紀念品

「載遇‧站見」鐵路展擴充後，新增「我要做車長」列車模擬駕駛體驗，參觀者可登上專為訓練車長而設的模擬駕駛室，親身體會駕駛基本操作，此體驗需另行預約及購買體驗套票，並可獲得展覽獨家紀念品。展覽亦新增模擬隧道維修及車務控制中心場景，讓參觀者了解鐵路全天候安全運作的「幕後功臣」。小朋友更可試穿模擬職員及工程人員制服，於不同場景拍照留念。

5米巨型港鐵車票牆 展出逾2500張經典車票及八達通

展覽更推出長達5米的巨型港鐵車票牆，展出逾2500張經典車票及八達通，呈現車票設計與城市變遷的印記。同時，展覽亦透過多件珍貴展品，展示地下鐵路興建的重要里程碑。

港鐵公司行政總裁楊美珍今日與50位來自不同地區的兒童及鐵路迷，一同慶祝鐵路展重新開幕。楊美珍表示，紅磡站對許多香港人而言，見證著成長旅程中的無數個第一次，例如第一次乘火車旅行、送別親友北上等，所以公司選擇在這裡設置鐵路展。她指，「載遇‧站見」鐵路展記錄的不只是鐵路發展，更連繫不同世代在人生旅程中的足跡，承載着一段段屬於市民的鐵路回憶。今次升級版展覽加入大量互動體驗，希望透過全新互動體驗及沉浸式展區，為公眾帶來一個寓教於樂的展覽空間，同時感受鐵路與城市同步發展。

​「載遇‧站見」鐵路展將由本月16日起，逢星期五、六、日及公眾假期，免費開放予公眾人士入場參觀。公眾人士可由本月11日早上10時起，於網站查看並預約30天內的場次。

展覽互動體驗吸睛 車長媽媽：小朋友玩之餘又學到嘢

港鐵車長鄧小姐第一次帶兒子來展覽，她形容展覽「好好玩、好開心」，尤其是模擬駕駛體驗，讓小朋友可以扮車長，覺得刺激又新鮮。她認為展覽內容多元，既有互動遊戲，也有鐵路歷史展品，讓孩子「玩之餘又學到嘢」，加上紅磡站交通方便，適合親子參觀。

葉小朋友指，最吸引的是車長體驗，可以了解列車日常運作，「更可以睇到車長室入面」，覺得新奇又有參與感。她表示今次是首次到訪，展覽很新穎，讓她更了解鐵路。石小朋友說，覺得今次展覽比上次更好玩，最想嘗試模擬駕駛，但因人多未能入內。他指平日常搭地鐵，對鐵路特別有興趣。

記者：蔡思宇
攝影：陳浩元

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