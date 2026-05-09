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涉圖搶3女子手機及4宗店舖盜竊 28歲摩洛哥籍男被控7罪提堂 還柙7月再訊

社會
更新時間：12:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-09 HKT

3名女子近日分別在銅鑼灣及跑馬地街上遭遇歹徒，對方疑企圖搶奪手機但不果，警方接報後拘捕28歲摩洛哥籍男子，調查揭發他另涉4宗店舖盜竊案。案件今（9日）於觀塘裁判法院提堂，被告被控盜竊及企圖盜竊等7罪，他暫毋須答辯，以待警方進一步調查，包括搜集更多閉路電視片段等。裁判官劉淑嫻押後案件至7月7日在東區法院再訊，被告沒有保釋申請及須還柙。

被告Ahmed Assila、報稱無業，4項盜竊罪指他於2026年4月30日在銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場地庫RayBan偷竊一副綠色太陽眼鏡、及在希慎廣場地下Apple Store偷竊一隻粉紅色錶帶「蘋果」手錶；5月1日在銅鑼灣崇光百貨4樓Sunglass Hut偷竊一副黑色RayBan太陽眼鏡；及5月6日在中環國際金融中心商場Apple Store偷竊一隻銀色錶帶「蘋果」手錶。

3項企圖盜竊罪則指，被告涉於5月6日在銅鑼灣禮頓中心外企圖偷竊女子梁苑芷的1部IPhone；在銅鑼灣波斯富大廈外企圖偷竊女子關伊玟的1部三星手機；在跑馬地聖保祿天主教小學對面企圖偷竊女子黃凱欣的一部IPhone。

案件編號：KTCC932/2026
法庭記者：王仁昌
 

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