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香港展融合中西風格 吸引觀眾來港再體驗

社會
更新時間：09:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-09 HKT

威尼斯雙年展外圍展的香港展昨日（當地時間8日）正式開幕，吸引不少國際藝文愛好者到訪，他們展現對香港藝術文化的濃厚興趣。有觀眾表示，展覽體現中西融合的藝術風格，坦言有意來港參與藝術活動，感受香港獨有的文化。

摩洛哥館的大會攝影師Said Yilmaz表示，自己一向對亞洲文化充滿好奇，認為香港展呈現的藝術氣息與歐洲、北非的風格截然不同，希望能親身到訪香港、上海等亞洲城市。他亦讚賞，威尼斯雙年展讓每個場館都能展現獨一無二的面貌，香港展正是其中一個令人印象深刻的例子。

來自義大利羅馬的三位觀眾Tiziano、Giorgia與Valentino，則對香港藝術家伍韶勁（Kingsley）的作品《晾曬夜曲》印象深刻。Tiziano和Giorgia表示，在雙年展密集觀展一整天後，這個空間讓他們能停下腳步，形容佈置與氛圍「恰到好處」。

Valentino則提到，威尼斯與香港看似截然不同，前者古老浪漫，後者科技先進，但香港展巧妙點出兩座水城之間的連繫。她亦指，香港的藝術文化與歐洲市場風格迥異，亦留意到香港設Art Basel等國際藝壇盛事，令她更想親身到香港探索。

記者：黃幸晶

 攝影：劉駿軒

威尼斯報道

 

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