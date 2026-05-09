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第61屆威尼斯視藝雙年展香港展開幕 羅淑佩：香港蛻變成文化樞紐 「說好香港故事」國際窗口

社會
更新時間：08:59 2026-05-09 HKT
發佈時間：08:59 2026-05-09 HKT

全球藝壇盛事——第61屆威尼斯視藝雙年展隆重開幕，香港藝術家在外圍展亮相，以藝術為橋，向世界訴說這座城市的獨特故事。昨日（當地時間8日）為香港展的開幕禮，現場人流不絕，吸引世界各地的藝文愛好者駐足細賞。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在開幕致辭時指，香港過往未必是藝術愛好者首選的文化目的地，但如今已蛻變為充滿活力的文化樞紐，寄望展覽有助展現本地藝術家的才華，並成為「說好香港故事」的國際窗口。

羅淑佩致辭時指，香港自2001年起以外圍展形式參與威尼斯雙年展，兩座水都同為國際文化交融之地，藝術為二者築起橋樑，「將香港的記憶帶到威尼斯，在異國的海岸上牽起熟悉的情感連結。」

她特別指出，首次負責香港展策展的香港藝術館（HKMoA），多年來透過展覽、研究和收藏不懈地推廣香港藝術，與本地藝術圈建立深厚關係，培育了一代又一代的藝術家，並保存了塑造香港文化身分的故事。

羅淑佩親訪香港展，細心欣賞香港藝術家帶來的5件作品。
羅淑佩親訪香港展，細心欣賞香港藝術家帶來的5件作品。
左起：香港藝術館總館長莫家詠、藝發局局長霍啟剛、文體旅局局長羅淑佩及康文署署長陳詠雯出席香港館開幕禮。
左起：香港藝術館總館長莫家詠、藝發局局長霍啟剛、文體旅局局長羅淑佩及康文署署長陳詠雯出席香港館開幕禮。
霍啟剛表示，今屆與香港藝術館的協作，有助提升香港藝術的國際曝光。
霍啟剛表示，今屆與香港藝術館的協作，有助提升香港藝術的國際曝光。

她坦言，過去香港未必是藝術愛好者首選的文化目的地，但隨著西九文化區逐步發展、Art Basel等國際盛事落地，加上每月頻密多元的藝文活動，香港已蛻變為充滿活力的文化樞紐。她指，「藝術不只存在於畫廊，更在我們生活的每個角落」，邀請全球觀眾親身來港，感受這座城市的文化，香港亦將按國家「十五五規劃」，成為中外文化交流樞紐。

香港館「延音」呼應大會「小調」主題

今屆香港展由香港藝術館首度策展，以「延音」（Fermata）為題，呼應雙年展「In Minor Keys」（小調）的主題。展覽中，兩位香港藝術家伍韶勁（Kingsley）和許開嬌（Angel）共帶來5組場域特定作品，溫柔提醒觀眾放慢步伐，感受日常的美好。

昨日開幕其他主禮嘉賓包括，香港藝術發展局主席霍啟剛、康樂及文化事務署署長陳詠雯、香港藝術館總館長莫家詠。現場氣氛熱絡，不少外國訪客穿梭於作品之間，不時駐足交流。

霍啟剛致辭時形容，香港參與今屆雙年展乃重要里程碑，透過與香港藝術館的協作，進一步提升香港藝術的國際曝光與專業形象。

記者：黃幸晶 
攝影：劉駿軒

威尼斯報道

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