母親節︱退休夫婦做寄養家庭 彌補雙職媽育兒遺憾

明日是母親節，對於育有6名子女並已退休的Mandy來說可謂別具意義，因她的家庭多了一名新成員──寄養兒童樂樂（化名）。Mandy指，年輕時忙於工作，將照顧小朋友的責任交給工人，感覺有點遺憾，遇上樂樂後，讓她生活變得豐富，又形容「佢哋（兒童）係一張白紙」，相信有良好穩定的生活與學習環境，將有助他們茁壯成長。至於母親節，Mandy表示不渴求樂樂送她禮物，「只要一家人食餐飯，已經好滿足。」

Mandy與Paul於去年成為寄養家長，負責照顧樂樂。家福會提供

初到新家匿枱底 寄養媽用愛感化

十分喜歡小孩子的Mandy和英藉丈夫Paul，育有6名子女。二人退休後空餘時間增多，希望回饋社會，幫助有需要兒童，遂申請成為寄養家庭，並於去年底正式成為寄養家長，目前正照顧就讀幼稚園K2的樂樂。由於他們的子女均已長大成人，Mandy坦言，自己已很久沒有親自照顧過小朋友，不少日常細節亦需重新熟習，幸而接受了社署安排的12小時寄養服務前培訓外，亦與家福會社工保持聯繫及參與持續培訓。

她提到，「初初佢（樂樂）嚟到會成日匿喺枱底」，社工認為小朋友需要時間過渡，慢慢適應新環境。於是Mandy經常擁抱樂樂，嘗試令對方感受到自己的愛；又與他建立一套作息流程，例如每日回家後擺好鞋子、洗手吃飯等，朝夕相對下，樂樂慢慢適應新家庭，亦恢復好動及活潑個性。

Mandy為樂樂炮製營養豐富的食物。

「照顧小朋友過程中 重新了解母親責任」

曾經是職業女性，Mandy最享受的還是回到家中下廚，平日會為孩子烹調原型食物，照顧其營養所需；而Paul則會扮演孩子的「食神」，偶爾會炮製「香口」炸物，讓孩子品嚐。她直言，自己喜歡照顧年紀較小的孩子，形容「佢哋係一張白紙」，相信良好穩定的生活與學習環境，將有助他們茁壯成長，亦坦言自己「以前冇時間湊小朋友，都係工人姐姐湊，有啲遺憾，好多嘢都miss（錯失）咗」。遇上樂樂後，讓她生活變得豐富，亦在照顧小朋友的過程中，重新了解母親的責任。

母親節將至，Mandy說不渴求樂樂送她禮物，只要「一家人食餐飯，陪我過母親節就已經好滿足」。作為寄養孩子，樂樂最終亦會離開，到下一個長期住宿的居所。被問到會否感到不捨，Mandy表示，希望他回到媽媽身邊，認為「媽媽係好緊要嘅存在」。她又笑言，自己時間多，認為寄養服務十分有意義，已經向其他朋友推介；若有能力的話，自己未來亦會繼續照顧其他寄養。

家福會歡迎有愛心、有經濟能力的人士申請成為寄養家長。

家福會籲申請做寄養家長

家福會註冊社工彭采妮表示，歡迎有愛心、有經濟能力的人士申請成為寄養家長，社工會對有關家庭的居住環境、家庭狀況等進行評估，考慮對方是否適合成為寄養家庭。至於如何成為理想的寄養家庭，彭采妮列舉數點，包括喜愛兒童、有照顧兒童的經驗及能力、家居整潔安全、有足夠居住空間、家庭關係和諧及安定、身體健康及情緒穩定、家庭成員能接納寄養兒童、願意接受社工的調查及督導，以及樂意與寄養兒童家人合作等。

歡迎聯絡家福會查詢一般及緊急寄養服務，電話：2497 9079

記者：伍萬庭