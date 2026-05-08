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Canvas系統遭入侵︱私隱署接獲5間教育機構通報資料外洩 理大初步4.2萬人受影響

社會
更新時間：19:10 2026-05-08 HKT
發佈時間：19:10 2026-05-08 HKT

香港教育城（教城）今日（8日）公布，於香港時間星期三（5日）獲悉服務供應商Canvas學習管理系統發生資訊保安事故，涉及未經授權人士非法獲取部分用戶資料，包括用戶姓名、電郵地址及學生編號。私隱專員公署表示，截至5月8日下午6 時，私隱專員公署共接獲五間教育機構的資料外洩事故通報，表示其使用的網上教學管理平台Canvas遭黑客入侵。該五間教育機構分別為：

1.香港理工大學
初步顯示受影響人數：約42,000名學生及員工
初步顯示可能涉及的個人資料：姓名及電郵地址

香港理工大學初步顯示約42,000名學生及員工受影響，可能涉及的個人資料包括姓名及電郵地址。資料圖片
香港理工大學初步顯示約42,000名學生及員工受影響，可能涉及的個人資料包括姓名及電郵地址。資料圖片
香港建造學院初步顯示受影響人數：約2,500名學生及員工。建造學院網頁
香港建造學院初步顯示受影響人數：約2,500名學生及員工。建造學院網頁

2.香港建造學院
初步顯示受影響人數：約2,500名學生及員工
初步顯示可能涉及的個人資料：姓名、電郵地址及課程相關訊息

3.香港教育城有限公司
初步顯示受影響人數：尚未確定
初步顯示可能涉及的個人資料：姓名、電郵地址及學生編號

4.香港科技大學
初步顯示受影響人數：尚未確定
初步顯示可能涉及的個人資料：姓名、電郵地址、帳戶資料及學歷資料

5.香港演藝學院
初步顯示受影響人數：尚未確定
初步顯示可能涉及的個人資料：姓名、電郵地址、學生編號及成績

公署已根據既定機制就5宗事件展開調查。

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Canvas系統遭入侵︱教城：僅提供SSO識別資料 包括姓名、電郵及會員帳號 無證據顯示受影響

 

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