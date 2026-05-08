政府飛行服務隊下月主辦國際會議 鄧炳強：說好香港故事｜Kelly Online
更新時間：17:45 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:45 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:45 2026-05-08 HKT
保安局局長鄧炳強今日（8日）在社交平台發文表示，政府飛行服務隊（GFS）將於下月首次主辦「國際應急與航空醫療交流會議」，屆時將匯聚來自內地及海外多國的專家，他相信這次會議是向世界展示GFS實力的重要舞台。
GFS首辦國際會議 邀海外專家交流
鄧炳強指出，香港紀律部隊的執法與救援專業水平向來位居世界頂尖，亦不時舉辦國際峰會，促進國家與區域之間的交流合作。
政府飛行服務隊將於下月首次主辦「國際應急與航空醫療交流會議」，匯聚來自內地、澳洲、奧地利、新加坡、泰國與英國的航空醫療專家及機構代表，就空中救援與航空醫療進行交流。鄧炳強透露，籌備工作早已展開， GFS同事已向他匯報最新進展。
他強調，GFS的空中救援技術和應變能力享譽國際，屢獲海內外肯定，是一支熱心熱誠、以人為本的優秀紀律部隊。他相信這次會議不但可以說好香港故事，更是向世界展示GFS在航空醫療領域雄厚實力的重要舞台。
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