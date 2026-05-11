綠綠賞回收獎賞多元化 回收積分兌換現金交水電煤 獎賞涵蓋全港15萬商戶

環保署「綠綠賞」電子積分計劃自5月4日起進一步電子化，透過與AlipayHK合作，加上原有的Carbon Wallet及「易賞錢」平台，回收獎賞邁向多元化。用戶現可將「綠綠賞」積分靈活兌換至三大平台，應用範疇廣泛涵蓋全港逾 15 萬個合作商戶。除了換領免費港鐵車票、兌換飛行里數及餐飲禮券外，積分更可直接作為現金抵扣水電煤帳單費用。不少市民認同電子兌換方式多元化，顯著提升了參與回收的意欲。

「綠綠賞」自 2020年推出至今，登記用戶已突破120萬，當中約九成用戶使用手機應用程式。市民只需透過遍佈全港的「綠在區區」的回收點（包括回收環保站、回收便利點及回收流動點）、環保署的智能回收箱或智能廚餘回收箱提交回收物，即可賺取積分。

除了可在全線「綠在區區」設施換領50元超市實體現金券，方便市民購買日常用品外，更可隨時隨地透過「綠綠賞」App一鍵將積分無縫轉換為 Carbon Wallet 積分、易賞錢積分或 AlipayHK 的 A. Point。

市民鄺太自登記成為「綠綠賞」用戶後已累計回收逾300次。她指出，以往換領實體禮品常受地域及庫存限制，例如心儀禮品缺貨或需專程前往換領點。自轉向電子兌換後，現在不必累積數千分去換實體現金券，隨時隨地轉換成電子積分，購物時直接扣減現金，認同能增加參與回收的動力。自「綠綠賞」上周與AlipayHK連結後，另一位市民吳太也將部分積分轉成A. Point，她大讚靈活性高。

兌換流程簡單，舉例說，用戶只需在「綠綠賞」手機應用程式內綁定易賞錢或 AlipayHK 帳戶，然後在「積分兌換」選項中直接轉換成積分。積分換算方面，每100分「綠綠賞」積分可兌換為 100 分 Carbon Wallet 積分、50 分「易賞錢」積分，或 1,000 分 AlipayHK A.Point。

鄺太自登記成為「綠綠賞」用戶後，回收次數累計逾300次，她指將積分轉到其它電子平台，兌換方式更具靈活性。

「綠綠賞」自5月4日起連結AlipayHK 平台，「綠綠賞」積分更可轉化為A.Point。

「綠綠賞」積分可轉為AlipayHK、Carbon Wallet和易賞錢等平台的電子獎賞，當現金或兌換現金券使用。

三大平台獎賞覆蓋15萬合作商戶

相較於傳統兌換實體禮品，三大電子平台合作商戶超過 15 萬家，涵蓋網購、繳費、交通、零售及餐飲，兌換靈活性及性價比更高。不同獎賞平台不定時與特定商戶進行短期推廣，讓用戶享有比平時更多的折扣和優惠。

在 Carbon Wallet 平台，用戶可用 1,000 積分換領法國護膚品牌 50 元優惠券，或以 4,500 積分兌換 Pacific Coffee 植物奶飲品。今年 6 月 30 日前，更可用低至 3,000 積分換領港鐵本地電子單程票。

「易賞錢」平台則展現高度靈活性。每 1,000「綠綠賞」積分可換取 500「易賞錢」積分，於百佳超級市場、屈臣氏及豐澤消費時直接抵銷 10 元現金。此外，亦可以750分免費換領6包裝維他奶茉莉花茶豆乳或以積分加錢換購個人護理產品。該平台更有「隱藏玩法」，每 1,500「易賞錢」積分可兌換 300「亞洲萬里通」里數，意味 3,000「綠綠賞」積分透過「易賞錢」平台即可變換為 300 里數，適合旅遊愛好者。

至於 AlipayHK 平台，每 100「綠綠賞」積分可轉化為 1,000 A. Point，可直接用於繳交水電煤費、電訊費、差餉及稅務，亦支持 HKTVMall、淘寶、拼多多網購或支付電召車費用。

用戶亦能以低至 10 A. Point 兌換餐廳禮券，如憑券以20元優惠價購買南記粉麵原價45元粉麵餐；或以「積分加現金」的模式加購大型快餐店的電子現金券，如500積分加88元換購翠華餐廳100元電子現金禮券。同時，AlipayHK推出迎新優惠，由2026年5月4日至10月31日，首次於「綠綠賞」手機應用程式綁定 AlipayHK 並成功把「綠綠賞」積分轉換為A. Point 的用戶，可獲迎新賞 ——消費滿HK$100減HK$10惠康電子優惠券乙張。

實體卡用戶須限期前完成實名登記

目前仍有約一成用戶使用「綠綠賞」實體積分卡。環保署提醒，未完成實名登記的實體卡自5月4日起已停止發放新積分。現有積分仍可於2026年8月31日前兌換禮品，或將積分轉移至手機應用程式帳戶。

為貫徹「以民為先」的服務宗旨，環保署已在全線「綠在區區」約700個回收點增設臨時服務站，特別是在主要屋邨的回收高峰時段，安排前線職員協助長者及有需要人士下載 App，並辦理實體卡積分轉移至手機應用程式的手續。