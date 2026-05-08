打假波案｜前港會後衛霍斌仁操縱賽果等5罪成 艇仔及球員盧斯安奴串謀賭博時作弊兩罪成

前港會後衛霍斌仁（Brian Fok）涉與兩名球員串謀「打假波」，再連同一名「艇仔」參與非法外圍賭博，串謀作弊操縱入球或角球數目獲利，遭廉署落案起訴。4人早前否認串謀賭博時作弊等5罪受審，案件今於西九龍裁判法院裁決，裁判官余俊翔裁決時指，港會足球員莊馬仕案發時是隊內較資深的球員，霍斌仁以1萬元游說莊馬仕操縱賽果，及後再「加碼」至3萬元遭拒，便游說莊馬仕不要參賽。余官直指，若莊馬仕缺席賽事明顯會對賽果造成影響，裁定霍斌仁的3項向代理人提供利益罪成，霍斌仁與「艇仔」及與球員盧斯安奴串謀賭博時作弊兩罪成，而守門員屠俊翹則罪脫。

信納莊馬仕與麥美倫兩球員證供

余官裁決時指，案發時港會後衛被告霍斌仁有目的地接近兩名港會足球員莊馬仕及麥美倫。霍斌仁以開玩笑及不太正經的口吻，問莊馬仕是否有興趣操縱球賽結果以賺取金錢，並指莊馬仕可從中獲得1萬元報酬，莊馬仕沒有對霍斌仁的提議作出正面回應後，霍斌仁數日後再將報酬金額由1萬元升至3萬元，遭拒絕後便問莊馬仕會否在香港超級聯賽足球賽事下場參賽，霍斌仁得知莊馬仕會下場後，霍斌仁便游說莊馬仕不要參賽。

余官直指，案發時港會在港超聯賽中屬實力較差的球隊，莊馬仕是隊內較資深的球員，若莊馬仕缺席賽事明顯會對賽果造成影響。另外，霍斌仁亦以相同手法接近足球員麥美倫，指若麥美倫參與操縱賽果便能獲得好處，由於麥美倫沒有拒絕其邀請，霍斌仁在數日後向麥美倫提供更多詳情，包括要在球賽中輸掉的球數及能獲1萬元報酬等。余官認為，莊馬仕及麥美倫均為誠實可靠的證人，接納他們的供詞，裁定霍斌仁的3項向代理人提供利益罪成。

4被告共被控5罪

4名被告依次為29歲霍斌仁、27歲外圍賭注中介人Waheed Mohammad、36歲中西區康樂體育會後衛盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva）及29歲屠俊翹。

霍斌仁被控3項向代理人提供利益罪，指他於2021年10月27日，向香港足球會足球員Jean Carllo Maciel，就每場賽事提供1萬港元報酬，以操控或企圖操控香港足球會賽事結果；及於同年11月2日及4日，分別向Jean Carllo Maciel和Marcus Mcmillan，提供3萬港元及1萬港元作為報酬，以操縱同月7日香港足球會對香港流浪足球會的香港超級聯賽足球賽事結果。

4名被告同被控一項串謀賭博時作弊罪，指他們於2022年8月18日至前年4月30日與成嘉狄及其他人串謀，以欺詐手段贏取一名收受賭注者的金錢，致使愉園體育會有限公司在賽事中落敗、或操控入球或角球數目，以在相關足球賽事中贏取金錢。除屠外，其餘3人另被控於2022年8月18日至2023年5月7日在香港串謀藉操控入球或角球數目，在涉及中西區康樂體育會的足球賽事中贏取金錢。

廉署已向足總就防貪審查研究並作出建議

廉署發言人指，廉署一直透過執法、預防及教育「三管齊下」的反貪策略，致力維護本地體壇廉潔，並於2024年推出《體育總會誠信防貪指南》，協助體育總會加強誠信管治及內部管控，涵蓋運動員及教練等持份者的操守要求、以應用科技推動體育賽事的誠信及公平等範疇。



因應個案揭示的情況，廉署已為中國香港足球總會(香港足總)檢視其行為守則及相關指引，並已就其業務中貪污風險較高的範疇，包括賽事的籌備與監察、足球會和球賽人員的註冊，完成防貪審查研究。香港足總正積極研究及落實廉署的建議，以減低相關程序的貪污風險。



廉署指，近年持續為香港足總職員及各級足球比賽相關人員提供誠信培訓，為球員、教練、球證及球會管理人員等舉辦講座，講解《防止賄賂條例》，宣揚公平競賽信息，提升他們的反貪意識及能力。

案件編號：ESCC438/2024

法庭記者：黃巧兒