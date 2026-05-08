三語Rap分流紅遍網絡！港鐵Rapper揭曉新工作路向 「轉車」入新部門做全職鐵路人

在迪士尼站、太子站及啟德站，曾以英語、粵語及普通話「Rap式」分流爆紅的車站助理Hinson日前(5月3日)在社交平台發文，宣布結束長達九年的鐵路臨時員工生涯，令網民大表不捨，Hinson今日(8日)在社交平台Threads發文，指自己將會「轉車」，在新的部門接受新挑戰，成為「全職鐵路人」。

投下離職震撼彈網民留祝福 謙稱對他關愛好得太過分

Hinson早前投下的疑似離職震撼彈，引起網民的嘩然，不少網民都留言祝福。他在今日的帖文中首先感謝來自各方的讚賞與祝福，「甚至有外國朋友嘅留言」，坦言從未預期會引起如此熱烈迴響。他指自己與大多數乘客僅有一面之緣，且工作內容並非特別具挑戰性，因此認為大家對他的關愛「好得太過分」，內心充滿感動與感謝。

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不捨鐵路調新部門接受新挑戰 做全職鐵路人

有網民估計他「正式轉正職」，Hinson今日終於揭曉他的新動向，指自己亦不捨得與鐵路告別，但感謝港鐵給予新機會，讓他有機會「轉車」，調往新部門接受新挑戰。他將繼續運用多年在前線累積的經驗，貢獻所長，「自己嘅鐵路軌道繼續往前伸延」，成為一名「全職鐵路人」。

未來未必日見夜見 另類載遇續傳正能量

他補充，雖然未來未必能如以往般「日見夜見」，但在新崗位上，他仍會不時於車站或以其他意想不到的形式與大家「載遇」，希望他的工作能繼續為乘客帶來一點點正能量。

三語Rap口號紅遍網絡 「唔忿氣」創出歡樂短句

Hinson在社交平台爆紅，與他特別的分流口號有關。他在迪士尼站以獨特的說唱形式，用普通話、廣東話及英語三種語言指引乘客進站，他邊揮動左右手勢，邊用Rap(說唱)指引乘客分流：「微信支付寶走左邊」、「Octopus keep left please」、「Visa Master keep the right please」、「冇帶行李靠左入」，幽默的語句引起網民的留意，其後，他在太子站，啟德站分流人群時，都會用Rap的方式提供分流資訊，使他在社交平台爆紅。

至於為何會用Rap來提供分流資訊，Hinson早前在IG 發文表示，在迪士尼這個「全香港最快樂的鐵路線」上，傳統廣播完全無效，「人人當你耳邊風」。面對蜂擁而至、身心都提早「離開了現實世界」的遊客，他坦言「心中除了沮ro」，更燃起了奇怪的鬥志：「我要諗辦法令到呢班人聽我講嘢！！！」正是這份「唔忿氣」，促使他創作出一系列充滿節奏感的歡樂短句。

