宏福苑聽證會｜陸啟康：料6月中或下旬續開 待執法部門提交報告

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（8日）舉行第24場聽證會，亦是第四輪聽證會的第3場會議。獨立委員會主席陸啟康法官表示，未來幾星期將不會安排聆訊，下一輪聆訊預計在6月中旬至下旬進行。

6月再辦聽證會有兩大主因

陸啟康解釋主因有兩個，一是委員會需要等待專家證人提交報告。現時政府跨部門火災調查小組只提交中期報告，最終報告將於5月中才提交給委員會。委員會需要詳細審視報告內容，專家亦需要時間完成最終報告。二是委員會希望在其職權範圍的第二個範疇內，能夠作出適當安排。

未能證實全港全港大型維修工程圍標

陸啟康表示，委員會第二項職權範疇是調查大型維修工程是否存在圍標或不當行為的問題，並作出建議。他指，目前所得證供主要集中於宏福苑個案，並未針對全香港所有大型維修工程，亦未能證實存在任何圍標或不當行為。委員會決定以各執法部門提交的報告結論，以及公眾諮詢中所收到資料，作為第二項範疇事實裁決的藍本。

他指，根據執法部門調查報告，圍標及不法行為在香港一直存在，且具有系統性，當中不少非法行為有黑社會參與，但「黑社會唔會出席聽證會講佢點樣參與其中」，故委員會將以執法部門調查結論，作為第二職權範疇事實裁決的基礎。委員會將於5月15日或之前，將執法部門提交的報告及相關有用資料上載至委員會網站，供公眾及各涉事方參閱。

陸啟康：委員會調查進展理想超預期

陸啟康表示，現時委員會調查進展非常理想，超出委員會預期，但笑言「自己由聆訊首日起已經失聲，至今聲線仍未完全恢復，認為這是最不理想之處。」

陸啟康指出，委員會已進行4個半月，希望公眾看到委員會查出大量事實，並強調「我們沒有什麼是不敢查的」。他重申，聆訊過程是公開、公平。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：陳浩元

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