小學女教師涉迪士尼樂園偷3500元貨品 精神科醫生指被告患綜合焦慮抑鬱症不宜受查問

46歲小學女教師涉於去年3月在迪士尼樂園，偷竊價值共逾3500元的鎖匙扣及衛衣等貨品。她早前否認盜竊罪受審，精神科專科醫生今在西九龍裁判法院供稱，被告患有綜合焦慮抑鬱症，會出現焦慮、負面思想，以及類似幻聽幻覺的相關情況，故案發後遭樂園保安截停時，被告的情況「唔適合接受查問」，除非有經驗能判斷其精神狀況的醫護人員確認外，一般人難以分辨被告當時的精神狀況。裁判官黃士翔裁定表證成立，被告沒有作供，押後案件至下周五（15日）裁決。

同事稱被告曾救企圖自殺學生後現創傷後壓力症狀

同校小學教師歐女士的證詞提及，與被告同任教一所小學，雙方認識18載，2人前年10月同目睹一名學生企圖自殺，當時該名1年級學生疑因受家庭困擾，企圖翻越欄杆跳樓，被告即時上前抱捉學生的腰部，期間學生曾作反抗稱「唔開心，想死」，被告堅持不放手，歐亦協助被告將學生拉回安全區域。被告此後疑出現創傷後壓力症狀，表示腦海中一直浮現學生企圖跳樓的畫面，當中學生會怪笑，導致被告深感焦慮及緊張，更出現失眠情況，及後須要到醫院接受治療，惟情況沒有好轉，被告更有傷害自己的念頭，見到鎅刀時會感到恐懼。

精神科專科醫生關家力。陳浩元攝

出席講座突情緒失控全身震抖憶起學生企跳畫面

歐在供詞中提及，學校案發當日舉行醫生專題講座「良好的身心靈與校園」，期間被告突然衝去洗手間，歐跟隨被告進入洗手間後，發現被告在廁格內哭泣，並透露深感害怕，又再度回憶起學生企圖跳樓的畫面，歐形容被告當時情緒不穩、面色蒼白及全身震抖，歐表示被告在案發當日因講座而影響了其情緒，認為被告是在一時混亂及心神不寧的情況下才導致本案的發生。

精神科醫生指被告患綜合焦慮抑鬱症不適合接受查問

精神科專科醫生關家力供稱，根據被告的醫療紀錄顯示，被告患綜合焦慮抑鬱症，去年1月曾要青山醫院接受住院式治療，並獲發具鎮定功效的處方藥物，副作用會令被告的思考緩慢及集中力減弱，被告亦曾投訴藥物令其在日間頭暈及疲累的情況，更導致其記憶力下降。關被問及，被告在案發後遭樂園保安截停時的精神狀態是否適合接受查問，關回應「唔適合接受查問」，補充指被告的病情會令被告出現焦慮、負面思想、及類似幻聽幻覺的情況，即使自青山醫院出院後，其精神狀況「仍然非常唔穩定」，被告的精神不適更引致身體不適，惟精神病理應不會出現類似情況，除非其病情不穩定及出現情緒困擾，只有能判斷其精神狀況的醫護人員確認外，一般人難以分辨被告當時的精神狀況。

被告吳泳儀，被控於2025年3月21日在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店偷竊1個購物袋、3個鎖匙扣、2個透明塑膠套、1條徽章帶、1個腰包、1個卡片套、1個黑色袋、2頂帽、1個環保袋、1件衫、1件衛衣及1個斜孭袋，總值3,553元，而上述物品為香港國際主題樂園有限公司的財產。

案件編號：WKCC4093/2025

法庭記者：黃巧兒