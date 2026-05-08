結業潮｜30多年樓梯舖榮華鞋業下月結業 專售《花樣年華》張曼玉同款繡花拖鞋 網民歎可惜：做手信一流

北上消費及網購盛行，不少老字號也隨著潮流轉變的洪濤而結業。迄立在油麻地30多年，專賣繡花拖鞋的榮華鞋業早前宣布結業，有網民在社交平台發文，指鞋店做多一個月左右便會光榮結業。

有多個網民在社交平台Threads發文，指榮華鞋業作為超過30年的樓梯舖，現時真的買少見少，但由於店東蘇生蘇太「已過退休年齡，真係時間要休息」，又直言「喺度好似坐監咁」，多做一個月就結業，快樂退休。而榮華鞋業早在上月底已在其社交平台發文，指「即將光榮結業，全店貨品七折」。

中產家庭幫襯買繡花拖鞋

榮華鞋業是一間樓梯舖，專賣繡花拖鞋，櫃內由地下到天花放了六層拖鞋，款式除傳統的花卉外，亦有較新穎的款式如熊貓、雲紋、龍紋等，據店東蘇生早前接受傳媒訪問，以前都是中產家庭來幫襯，現時該店是九龍區碩果僅存專賣繡花拖鞋的店舖。

店東蘇先生非榮華鞋業的創始人，他在80、90年代接手，一做便做了三十多年，由於繡花鞋有「港味」，加上張曼玉在電影《花樣年華》曾穿繡花拖鞋，令不少女孩子前來光顧；亦有移民外國的港人或遊客前來購買拖鞋，甚至有客人一次購買廿多雙拖鞋。

網民對榮華鞋業的結業感到十分惋惜，認為這些老店已經買少見少，更是童年回憶，亦有網民指拖鞋「做手信一流」， 應該多加宣傳，也有網民認為拖鞋可用來襯牛仔褲，也有網民指結婚時的褂鞋亦在這裡購買。