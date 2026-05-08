蔡天鳳碎屍案｜涉助鄺港智潛逃判囚半年 無業女上訴堅稱不知對方身份

名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月遭碎屍肢解，32歲無業女子潘巧賢涉協助蔡天鳳前夫鄺港智租船潛逃，去年被裁定串謀妨害司法公正罪成，判囚6個月。潘巧賢不服定罪及判刑向高等法院提出上訴，指明她當時只知對方「要緊急離開香港，錢銀並非重要問題」，問朋友後也只知對方是「不沾毒品的正當生意人」，認為控方未能舉證至毫無合理疑點，另提到本案沒有成功讓對方離港，冀法庭調低刑期。暫委法官張潔宜需時考慮並押後裁決，期間批准潘巧賢以原有條件繼續保釋外出等候上訴結果。

上訴指控方未能證明潘明知鄺港智正受查

代表潘巧賢的大律師關有禮指，涉案的通訊紀錄均顯示潘巧賢不知道租船者犯下什麼罪行，其朋友Ivy在2023年2月24日案發當日，傳訊息找她指「有朋友想租船由香港到澳門」，潘便協助Ivy找遊艇公司男職員林舜，而潘當時曾四次問Ivy租船者「係邊位」，但Ivy卻指「我唔識佢」，其後形容租船者名叫Alex，是一名「正當生意人」，「不沾毒品」，「並非通緝犯」。

大狀強調，租船安排並非必然與逃避刑事程序掛鈎，Ivy形容租船者財力雄厚，故價格任開的緊急租船安排並非天方夜譚。關有禮指明，控方未能證明潘巧賢明知Alex正接受刑事調查所以需要離港，但原審裁判官卻認為潘巧賢若有懷疑應退出聊天群組，重申所有通訊紀錄均未能顯示潘巧賢知悉Alex涉謀殺罪等嚴重罪行，只是純真地想幫助Ivy。

律政司指潘知悉租船為非法離境

律政司刑事檢控科高級檢控官林曉敏回應指，雖然潘巧賢在錄影會面中供稱「以為（租船）只是船P」，但環境證供顯示她知悉整個租船安排屬「非法離境」，必然知道租船者Alex可能涉及司法程序。林曉敏強調Alex表明「要好緊急咁走，愈快愈好」，「價錢無所謂，任開」，必須不經出入境管制站出境，認為本案證據強而有力。

林曉敏補充指，潘巧賢聲稱她在錄影會面時「唔知發生咩事」，警方「無警誡」，「好驚所以簽曬啲紙」，但潘巧賢在原審案中案程序時沒有作供，認為原審裁判官把其警誡供詞呈堂的決定無誤，強調本案可謂證據確鑿，定罪上訴應被駁回。

上訴方指6個月刑期過重

對於刑期上訴，上訴方認為Alex最終沒有成功離港，監禁6個月的刑罰過高。律政司則指案件挑戰法治，必須嚴懲，而妨害司法公正罪最高刑罰為終身監禁，若潘巧賢明知Alex涉嫌犯下謀殺案而她仍協助安排潛逃，量刑起點應為監禁3年，本案僅判囚半年已屬非常寬大。

32歲無業女子潘巧賢（Irene）被控一項串謀妨害司法公正罪。她被控於2023年2月24日至25日之間，包括首尾兩日，在香港預期針對一名稱為Alex的男子有可能有相關的法律程序進行，或有由執法機構進行而可能引致相關的法律程序的調查，一同串謀與一名稱為Ivy的女子串謀作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，以妨礙司法公正，即協助Alex緊急地及秘密地非經由入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

案件編號：HCMA278/2025

法庭記者：劉曉曦