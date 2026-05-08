涉於酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律師還押至6.5再訊

澳洲籍律師涉於港島及尖沙咀多間餐廳「食霸王餐」，包括港島香格里拉大酒店的自助餐等，餐費共值逾2千元。律師被控不付款而離去及刑事損壞等6罪，今於東區裁判法院首次提堂，控方申請押後以待進一步調查，包括查看閉路電視片段。裁判官鄭潤聰遂押後案件至6月5日，另拒絕被告的保釋申請，被告須還押候訊，將於5月15日作保釋覆核。

50歲被告MONKIVITCH Samuel Anthony，被控於2026年4月24日、5月4日、5月5日，分別4度在中環「瓊天食堂」、太古廣場港島香格里拉大酒店7樓「CafeToo」、灣仔「一遊」，及尖沙咀九龍香格里拉酒店M層「Cafe Kool」，明知須為價值合共2,039港元的餐費及自助餐餐費付款，或明知被預期須為該等服務即場付款，而不誠實地從上述餐廳離去，並無如所須般或被預期般付款，意圖逃避支付應付的款項。

被告另被控於2026年5月4日，在中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店外，無合法辯解而摧毀屬於 「Shangri - La International Hotels(Pacific Place)Ltd」的銷售點終端機；以及在5月5日，尖沙咀漆咸道南100號香港歷史博物館外，無合法辯解而摧毁屬於譚卓謙的一部iPhone15 Pro Max電話。

案件編號：ESCC1144/2026

法庭記者：雷璟怡