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何敬康讚港式小食質素佳惟輸「儀式感」 倡借鏡高檔麵包店調整宣傳 黃傑龍則指多元化才是賣點

社會
更新時間：11:29 2026-05-08 HKT
發佈時間：11:29 2026-05-08 HKT

近年澳門成港人旅遊熱點，新民黨立法會議員何敬康昨日（7日）在立法會議員議案辯論中指，澳門食物「極度普通」，豬扒包、葡撻、牛雜、杏仁餅等街頭小吃「香港都有得吃」，直指「香港嘅豬扒包好食過澳門，不過香港人就貪『隔離飯香』」。何敬康今日（8日）在電台節目表示，香港美食質素雖高，但宣傳策略不及澳門，未能為街頭小食營造「儀式感」及「溫情」。他建議，當局可借鏡本地中高檔麵包店的成功經驗，將傳統小食包裝成潮流體驗，以提升市場話題性。 稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍則認為，香港的真正賣點在於其「多元性」。

港小食質素佳 惟輸「儀式感」

何敬康承認本港在飲食宣傳上，未能像澳門一樣將傳統小食「儀式化」。他分析指這是一種官方旅遊部門宣傳與民間口碑的雙重結合。澳門的整體宣傳成功將傳統美食塑造成一種充滿溫暖、由家族幾代流傳下來的小食，讓旅客產生獨特的情感連結。更重要的是，澳門能夠將牛雜等存在已久的傳統食物，包裝得猶如全新事物一樣，讓旅客每次品嚐都帶有探索新事物的新鮮感，將整個地區與「尋覓美食」畫上等號的氛圍非常成功。而香港的街頭小食文化雖出色，卻普遍缺乏話題性，未能營造出澳門那種「尋覓美食」的城市氛圍。

相關新聞：何敬康評澳門食物「極度普通」 讚香港豬扒包完勝 無奈港人「隔離飯香」｜Kelly Online

倡借鏡麵包店 重塑宣傳策略

反觀香港，何敬康讚揚近期湧現的中高檔麵包店，形容其成功為「傳奇神話」。他指出，相關店舖透過掌握社交媒體文化，成功營造由「口耳相傳」到「手機先食」的儀式感，將普通麵包變成潮流逸品，證明香港有能力做好美食氛圍。他強調大眾都喜歡追求新鮮感，若能運用網絡與社交媒體的力量，將傳統的本地美食包裝出全新的時代感，定能提高整體市場的話題性與平均水準。

被問及需否成立「旅遊加美食」的專責部門來加強推廣，何敬康認為沒有需要，他解釋，飲食只是吸引旅客的多元化範疇，香港目前已經擁有專責旅遊的部門、官員以及非政府機構協助推廣。相信在現有的架構下，重點在於調整市場主導的包裝角度與宣傳策略，便能有效提升香港美食整體的旅遊吸引力。

黃傑龍：港人北上消費成風

黃傑龍在另一電台節目指出，港人北上消費成風，本地餐飲業生意普遍下跌一至兩成，令不少同業由盈轉虧。若能吸引旅客填補此空缺，整個行業將能健康發展。他同意議員提出需為行業尋找新動力的角度，並認為業界在相關政策中應同時扮演貢獻者和受惠者的角色。

對於有議員認為香港食物質素雖高，卻不及澳門懂得營造氣氛，黃傑龍認為，香港的獨特賣點在於其「多元性」。他解釋，香港作為物流中心，匯聚全球食材，並擁有150年東西文化交流歷史，無論是傳統廣東菜、茶餐廳，以至米芝蓮星級的法國、意大利及日本菜，均百花齊放。因此，他主張香港應以「世界美食盡在香港」的多元特色作為最大賣點。

在宣傳方面，黃傑龍提醒技巧不宜「簡單粗暴」，不應為迎合旅客而將餐牌全部更換。他強調，許多旅客追求的是地道、真實的本地體驗，過度的遷就反而會失去香港獨有的魅力。

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