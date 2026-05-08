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2位年輕藝術家5件作品 向世界展示香港日常之美

社會
更新時間：06:54 2026-05-08 HKT
發佈時間：06:54 2026-05-08 HKT

香港這座不夜城晝夜運轉，匆忙中常使人忽略日常細微的美好。在威尼斯視藝雙年展外圍展中，香港館的兩位藝術家透過5件作品，邀請觀眾在繁忙中駐足，細味日常。其中，伍韶勁（Kingsley）的《晾曬夜曲》以城市夜聲編織成曲，結合窗景投影，映現香港昔日的晾衣景象，與威尼斯的晾曬日常遙相呼應。為展場鋪墊靜謐氛圍，Kingsley走訪香港各處，記錄夜幕下支撐城市運作的脈動，更踏足報紙廠，錄下印刷機夜間緊湊作業的聲響，將這份不為人知的日常聲音帶到威尼斯。

Kingsley呈現日常聲音

Kingsley亦帶來機動裝置《有時水裡有雲》，靈感源於已故詩人也斯的詩作《中午在鰂魚涌》，透過水潭倒影捕捉日光與浮雲的流動。Kingsley 提到，他對「閒」與「間」的象形結構特別有感——門中有月，門中有日，彷彿隱喻著日月流轉之間的光影變幻。

Kingsley作品《晾曬夜曲》，在空間中悠悠播放被人遺忘的香港夜間聲音。
Kingsley作品《晾曬夜曲》，在空間中悠悠播放被人遺忘的香港夜間聲音。

另一件作品《天井》，借鏡香港天井與威尼斯水井的空間意象，以短暫易逝的泡沫，喻示時間無常，將這份日常隨處可見的輕盈帶到威尼斯。他形容，這次參展是「不枉此生的機會」，望作品提醒大家重新覺察「香港日常的生活點滴」。

Angel：詮釋集體記憶

另一位藝術家許開嬌（Angel）擅長從被忽略的日常物件中提煉創作。她與香港師傅合作完成鐵窗花作品《我為你打開一扇窗》，融合將兩地標誌性的窗花圖案，以傳統工藝重新詮釋集體記憶中的視覺符號。窗戶既是日常的一部分，也常成為視線之外的背景；Angel 透過這扇窗分割空間，引導觀眾望向天花懸掛的作品《浮光一隅》——蘇州繡娘在膠袋上刺繡栩栩如生的金魚。膠袋本是尋常之物，繡上金魚後卻在半空輕悠浮動，喚起觀者對習以為常之物的重新審視。

兩位藝術家共同編織了一場緩慢而溫柔的旅程。Angel表示，展覽中有許多細膩的鋪陳，即使觀眾時間有限，未必能全然領會，但她相信作品已默默編織起藝術家、觀眾與日常之間的連結，期盼每個人能在其中找回那些曾經錯過的微小風景。

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