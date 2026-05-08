香港館開幕呈獻年輕人創作 羅淑佩到訪威尼斯雙年展  取經為市民旅客做好展覽

威尼斯視覺藝術雙年展作為全球歷史最悠久、規模最大的國際當代藝術盛事，今年外圍展中的香港館，由康樂及文化事務署與香港藝術發展局聯合主辦，並由香港藝術館首度策展，以「延音」（Fermata）為題，呼應雙年展「In Minor Keys」（小調）的主題，展出藝術家伍韶勁（Kingsley）與許開嬌（Angel）的作品。文化體育及旅遊局局長羅淑佩前往威尼斯，以示對香港館的支持。她昨日到訪雙年展主場館，指「學到好多」，相信有助啟發香港未來策展，又指策展香港館的經驗，「對香港如何帶來更多好的展覽給市民和遊客很有幫助」。

自2001年起，藝發局以外圍展形式參與威尼斯雙年展，至今累積12屆參展經驗。今屆則由香港藝術館（HKMoA）首度為香港館策展。「延音」一詞在音樂中代表演奏者可自行延長音符或稍作停頓，而在威尼斯則比喻水上巴士的停靠站，連繫著旅客的行程。策展團隊借此鼓勵觀眾駐足片刻，再依自己的節奏繼續前行。

Angel帶來的兩組作品均融合傳統工藝，提煉尋常物件常被忽視的美。

Kingsley的裝置作品《有時水裡有雲》，將日光轉化成流動的光影，流淌在水面之上。

香港藝術館館長馬佩婷說，策展團隊刻意運用室內外光線的明暗對比。

許多藝術家和策展人均為女性

文體旅局局長羅淑佩與康文署署長陳詠雯昨日參觀威尼斯雙年展。羅淑佩向傳媒表示，此行收穫豐富，不僅走訪了雙年展兩大主場館Arsenale（威尼斯軍械庫）與Giardini（拿破崙花園），亦參觀了意大利、德國、法國及英國等國家館。

她特別指出，留意到本屆展覽中的許多策展人與藝術家均為女性，其中不乏來自非洲、加沙等地的創作者，形容「作品的力量和傳遞出來的信息很強」，令人印象深刻。她認為，是次觀展讓她「學到好多」，相信為香港未來的藝術策展方向，提供了寶貴的參考。

羅淑佩又提到，她於本周三（6日）到訪香港館作最後準備，發現香港館與其他展館有「殊途同歸的地方」，亦有各自優勝之處，認為此次經驗「對香港如何帶來更多好的展覽給市民和遊客很有幫助」。她將於威尼斯時間5 月8日參加香港館開幕禮，並於晚宴上致辭。

香港藝術館館長（現代及香港藝術）馬佩婷向本報指，團隊認為「In Minor Keys」隱含一種細膩、低調的敘事。展覽希望觀眾能按自己的步伐，遊走於作品之間。5組場域特定作品置於戶外及室內。當觀眾從明亮戶外進入相對幽暗的室內展場時，自然放緩腳步，適應明暗轉變。

馬佩婷：港藝術家登國際舞台重要一步

馬佩婷解釋，兩位香港藝術家的創作取向各具特色，Angel擅長物料的探索，Kingsley則善於營造整體空間氛圍。策展時特別注重將兩者風格融合，例如以Kingsley的聲景作品貫穿展場，配合細緻的燈光設計，使觀眾能在連貫的體驗中，遊走於不同作品之間。

她指，是次展覽是香港藝術家登上國際舞台的重要一步，期望透過「延音」這一概念，在快節奏的現代生活中，闢出一處可供停頓、感知的藝術空間。