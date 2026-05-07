機管局前高級經理於三跑項目分判合約收賄 區院頒令充公賄款與犯罪得益共600萬

香港機場管理局(機管局)前首席高級經理，在一宗廉署案件中承認就香港國際機場三跑道系統項目(三跑項目)分判合約收賄約330萬元及清洗其他相關犯罪得益數百萬元，早前被判囚4年。區域法院今日(5月7日)頒令充公該高級經理犯罪得益共約600萬元。

下令充公被告600萬賄款與犯罪得益

被告李永輝，51歲，機管局前首席高級經理，早前承認兩項串謀使公職人員接受利益罪名，以及6項洗黑錢罪，今年3月24日在區域法院被判入獄4年。

控方於判刑前根據《有組織及嚴重罪行條例》第八條，向法庭申請充公李永輝的犯罪得益。區域法院法官葉佐文今日根據有關申請批出法令，充公李永輝共約600萬元，包括涉案的約330萬元賄款及其他犯罪得益。李永輝須於6個月內履行充公令的要求，否則可遭加刑47個月。

廉署專責小組負責處理限制、沒收犯罪得益

廉署發言人表示，廉署於2010年已成立專責小組處理限制、披露及沒收犯罪所得資產的工作。執行處追贓辦公室會繼續致力充公非法得益，向法庭申請充公令，剝奪罪犯就貪污及相關罪行所獲取的利益。

案情透露，李永輝於2017年1月至2022年8月期間負責管理三跑項目多份工程合約，包括主要填海及第三條跑道建造工程，亦有權向承建商推薦分判商。他從三跑項目主要填海工程分判商東主接受賄款共約250萬元，協助對方取得總值逾1.1億元的分判工程合約。

同案機管局時任總經理殷國強否認控罪將受審

此外，李永輝又從另一間填海及建築用砂供應商收受賄款達80萬元，以協助該供應商取得總值逾1.4億元的填海用砂物料供應採購訂單。李永輝又承認清洗包括上述賄款在內的數百萬元犯罪得益。

同案3名被告被控多項賄賂等罪名，涉案分判商早前向法院表明會認罪，1名分判商職員則已認罪，案件將於9月7日在區域法院再提訊。另一名涉案機管局時任總經理殷國強則否認控罪，案件亦將於同日開審。