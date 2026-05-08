每日雜誌｜體能耐力賽爆紅 Hyrox經濟圈應運生 全球130萬人參與 有酒店推「競賽渡假」套餐

疫後全民運動的氛圍越見濃厚，商機處處。Hyrox體能耐力賽紅遍全球，背後產出各種訓練班及課程，有酒店推出「競賽渡假」（Race-cation）套餐，全港更有75間健身室加盟成為官方認可場地。另一邊廂，長跑越見普及，跑班遍布全港，部分民間跑會更獲體育品牌贊助。宏觀本地體育發展，有學者指出，「全民運動」分為個人、社會和國家3個層面，背後需要政策支持；概念漸受社會重視，與精英運動建立相輔相成的關係。有業內人士盼望，推廣工作能按市民的生活節奏作出調節，配合體育產業化，共建香港成為運動城市。

不少健身室在疫情後面對轉型難關。

一連3日的Hyrox體能耐力賽於亞洲國際博覽館展開，該運動源於德國，結合跑步及8項功能性體能項目，包括滑雪機、推雪橇、負重繩索拖拉、波比跳、划船機、負重行走、沙袋弓步及擲扔「牆球」，對選手的體能具一定挑戰性。

賽事規模在疫情期間幾何級上升。去年，官方賽事吸引超過65萬人參加、35萬名觀眾觀賽，估算年收入達1.4億美元（折合近11億港元）；據悉今年全球參與人次翻倍達130萬，已成全球最大規模的健身競賽之一。

Hyrox體能耐力賽結合跑步及8項體能項目。 HYROX官網

全港75間健身室成官方認可場地

香港產出「Hyrox經濟圈」，坊間訓練班及課程眾多，部分標明新手及銀髮族友善。官方設健身室及教練認可制度，全港有75間健身室加盟成為官方認可場地，當中包括至少30間連鎖健身室，亦有酒店健身室取得認可。

亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠（Gordon）說，健身室版圖在疫情期間迅速擴張，疫後面對轉型難關，Hyrox興起正好為業界提供機遇，提供小班教學助參加者提升表現。香港健美及運動體適能總會秘書長王曉山（Rex）亦說，坊間課程多元反映市場需求，同時加劇健身市場競爭，促使健身室和教練提升服務。

此外，Hyrox亦帶動「運動旅遊」，官方酒店合作夥伴推出「競賽渡假」（Race-cation）套餐，涵蓋多個即將舉辦比賽的城巿，並針對選手需求提供營養補給。Rex指出，越來越多教練安排學生到鄰近地區比賽，令運動旅遊概念日益流行。據Gordon留意，深圳、大阪、台北和泰國等分站比賽較受港人歡迎，「感覺如馬拉松賽剛剛興起的時候」。

長跑越見普及 跑會獲贊助

另一邊廂，長跑越見普及，交通便利的運動場已成跑步訓練班的「據點」，包括青衣、深水埗、斧山道、沙田和九龍灣等，幾乎每晚也有訓練。部分民間跑會更獲體育品牌贊助，不定期供應運動飲料或能量啫喱，學員甚至可以免費參與體能體驗班。Gordon指出，其所在學院也有開辦長跑教練證書課程，每年有近200人報讀，「百花齊放，沒有一項運動可以佔據整個市場。」

Hyrox體能耐力賽吸引大批市民報名。 HYROX Hongkong Facebook

以上述兩項運動宏觀本地體育發展，近年全民運動氛圍越見濃厚，港府亦銳意推廣「普及體育」。有學者指出，「全民運動」分為個人、社會和國家3個層面，背後需要政策支持。

香港浸會大學運動及健康科學系教授兼健康及人類發展學部副總監（研究）劉永松說，「全民運動」是透過運動鍛煉達成3個層次，從個人身體機能、體育機能和體適能指數達標，以獲得良好的生活質素，再擴闊至健康社區和國家層面。國家歷年提出了不同的全民健身計劃，包括《「健康中國2030」規劃綱要》及「十五五」規劃綱要，後者明確提出要「加快建設體育強國」，香港亦致力配合國策，支持精英運動員發展，舉辦和擴展運動盛事的規模。

全港運動會推廣社區「普及體育」文化。

鼓勵全民運動 產業化有待優化

「全民運動」概念漸受社會認同與重視，與精英運動建立相輔相成的關係。劉永松舉例，劍擊運動員揚威奧運，全港中小學和大專院校也力推劍擊訓練，盼培育出下一代體育新星，說明精英運動能帶動全民運動。

在推廣層面，劉永松認為應緊貼市民的生活節奏、轉變和需要作出調節。他說，以往籃球、足球及排球等主流運動，全球整體參與率不足30%，即代表有70%群眾需要更多運動選擇。他以近月流行的匹克球為例，該運動容易上手、成本相宜、場地需求較小且適合男女老幼，加上明星效應，故迅速走紅。

政府積極落實體育五大政策目標（普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化），惟達成「產業化」尚有待優化之處。Gordon說，本地體育人才不足，缺乏媒體、公關和評述員。他舉例，本地籃球比賽受眾較多，大型比賽或有10間媒體跟進報道，惟當中傳統媒體與自媒體為7比3，後者多為興趣而記錄，沒有受薪，難以長久經營，「從事媒體工作的人越來越少，曝光率下跌，難以推動運動。」他又言，香港尚未有「體育大學」專門培育教練、治療師、管理和公關人才，現階段難以達成「產業化」。

劉永松則說，運動產業化的最終目標是讓運動融入生活，「成為所有人生活中必備的一個環節」。2024年，上海體育大學發布的《2024全球體育城市指數》中，美國紐約、洛杉磯、倫敦、法國巴黎和日本東京位居綜合排名首5位，香港和新加坡也未能擠身頭20位。劉認為，上榜城市皆有出色的球會、體育文化和氛圍，盼各界一同努力，共建香港成為運動城市。

第十屆全港運動會將於明年舉行。

視障人士體驗Hyrox 我做得到！

運動無邊界，視障人士也有體驗Hyrox的機會。有學員分享，過去一直羨慕朋友參與高強度的競技運動，至現時有機會參與其中，對自己有全新的認知。

12位香港盲人輔導會的視障學員，參與由賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會視障人士運動體驗計劃」，在今年1月至2月期間進行6堂Hyrox訓練班，提升肌力與心肺功能。會方形容該項運動的設計「很適合視障人士參與」，學員只要熟悉場地運作方式和拆解動作，便能逐步完成訓練並建立信心。

「賽馬會視障人士運動體驗計劃」舉辦Hyrox訓練班，12位香港盲人輔導會的視障學員參與其中。 受訪者提供

視障學員試拋「牆球」。 受訪者提供

黃寶玲患有視網膜色素病變，過去雖有簡單健身習慣，但對於高強度競技運動總抱觀望態度，「內心羨慕與欣賞朋友參與，但從未想過自己也能嘗試。」她特別難忘TRX懸吊式阻抗訓練和使用啞鈴等器械，憶述最初擔心會不慎撞傷或被啞鈴砸到腳，幸在教練指導下安全地受訓，對自身體能有全新認知，認為「視障並不是障礙」。

視障人士參與Hyrox，最大挑戰在於掌握空間感及器材方位，教練會因應學員的體能狀況調整動作及強度，例如以負重深蹲替代「牆球」、分段完成划船機，或減輕推拉「雪橇」的負荷等。計劃亦提供多種專業的輔助方法，包括以口述影像配合訓練，並將動作拆解為方位指令；8項運動之間會有「一對一」義工領路與提示，確保學員在快速移動時的安全。

教練會因應視障學員的體能狀況調整動作及強度。 受訪者提供

香港盲人輔導會指，正評估未來再次舉辦訓練班的可行性，並計劃擴闊至「繩流」等新興運動，盼視障運動不再局限於少數項目，真正融入全民運動的大藍圖。

記者：仇凱瑭

