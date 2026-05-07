信和置業ESG表現獲評為中國房地產開發行業首1% 連續兩年入選道瓊斯領先全球指數

信和集團宣布，信和置業有限公司於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估（CSA）評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。同時，信和置業連續第二年獲納入道瓊斯領先全球指數成份股，標誌著集團在可持續發展方面的努力及領導地位備受國際權威機構的肯定。

多項國際認可證集團努力將可持續發展理念融入業務策略及日常營運

繼今年早前於標普全球《可持續發展年鑑2026》中獲評為行業中「標普全球CSA評分最佳5%」，信和置業亦於中國版年鑑中成為房地產管理與開發行業中唯一獲評為「最佳1%」的企業。道瓊斯領先全球指數同樣屬市場上具指標性的可持續發展指數體系之一，基於長期經濟、環境和社會標準，從標普全球廣泛市場指數（BMI）中最大的2,500間公司中選出排名前10%的企業。多項國際認可反映集團一直以來將可持續發展理念融入業務策略及日常營運的努力，並在多個可持續發展範疇持續取得實質進展。

黃永光：集團獲肯定印證可持續發展工作上與國際標準接軌

信和集團主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示，非常榮幸在標普全球這個具高度公信力及嚴謹的國際評選機制下獲得肯定，尤其是能夠成為中國房地產管理與開發行業中評分位於首1%的企業。這對集團而言，既是一份鼓勵，也印證在可持續發展工作上與國際標準接軌。這些成果有賴同事們專業付出，以及業務夥伴和社區的積極參與，才能貫徹落實集團的可持續發展策略。面對國家「十五五」規劃加快經濟社會發展全面綠色轉型，集團也希望從中學習，探索如何在業務上作出更合適的配合，推動國際經驗與本地實踐相結合，攜手建設更低碳、更宜居的社區。未來，秉持謙虛學習的態度，與各方夥伴一起實踐企業文化核心價值，在可持續發展的道路上穩步前行。

除了透過氣候行動、建築規劃及設計及創新解決方案等方面締造更可持續的環境，信和集團亦秉持以人為本的理念，持續透過員工參與推動可持續發展實踐。集團已連續第二年舉辦「信和可持續發展月」，聯同環保社企、綠色科技初創、學界代表及專業機構等近十五個合作夥伴，推出一系列參觀、工作坊及實地體驗等多元化活動，鼓勵同事及其家人在工作與生活中實踐可持續原則，並逐步將相關理念擴展至家庭及業務夥伴層面。今年活動進一步由香港推展至新加坡及悉尼，吸引近300名同事的參與，並透過「可持續發展學堂」累計培訓時數逾650小時，凝聚三地團隊員工共同推動可持續行動。