消委會比較五電子支付平台 信用卡增值手續費可達2%、繳帳單最高收3%

使用電子支付平台越來越普及，消委會選取了5個較多本港消費者使用作出比較，當中發現以錢包內的信用卡繳費或會產生手續費，大部分平台使用現金增值無須收手續費，惟Tap & Go 拍住賞收取0.3%的手續費，現時獲豁免至今年6月30日。

消委會今日(7日)在網上發布新一期選擇月刊，選取了5個較多本港消費者使用的電子支付平台，包括「AlipayHK」、「Octopus Wallet 八達通銀包」、「PayMe by HSBC」、「Tap & Go 拍住賞」及以及「WeChat Pay HK」作出比較。

AlipayHK及WeChat Pay HK以信用卡消費或須繳付最高3%手續費

調查發現AlipayHK及WeChat Pay HK容許消費者將信用卡連結至電子錢包，並以之付款，兩個平台視乎信用卡的發卡銀行或機構，釐定手續費獲豁免與否；假如該卡不獲豁免，則檢視相關的免手續費限額；如超出限額，AlipayHK及WeChat Pay HK則分別收取2.5%和2%的手續費。另外，WeChat Pay HK的用戶若透過海外發行的信用卡作支付，會被徵收3%的交易費。

Mastercard預付卡手續費最高2% 銀聯預付卡手續費最高1%

虛擬預付卡的手續費按照該卡的類型而劃分。八達通銀包和Tap & Go 拍住賞的Mastercard預付卡，一般豁免港幣交易的有關費用，惟以港幣進行的境外付款交易會牽涉1%手續費，非港幣交易則為2%。 使用信用卡增值部分平台會收取手續費，最高達2.5%。

銀聯預付卡方面，八達通銀包的港幣交易免手續費；Tap & Go 則豁免於香港進行的港幣交易之收費，但以港幣進行之境外付款則收取1%手續費。兩個平台對於非港幣交易所牽涉1%的外幣交易費，現時同樣豁免至2026年6月30日。PayMe的港幣、人民幣、澳門幣交易免收手續費， 而其他貨幣的交易則加徵1%的交易費用。

有個案用電子錢包內信用卡繳稅款 手續費近千元

在使用電子平台支付日常帳單，消委會提醒以錢包內的信用卡繳費也可能被平台收取費用。消委會曾接獲投訴，有事主透過電子錢包中的信用卡繳納逾5萬元稅款，按1.5%的手續費計算，最終被加收近千元費用。

WeChat Pay HK信用卡繳帳單最高收3% AlipayHK最高收2.5%

另外， AlipayHK及WeChat Pay HK皆支援以信用卡繳付帳單，惟WeChat Pay HK會按照信用卡的發卡銀行或機構而收取1%至1.5%的費用，海外發行的信用卡則徵收3%手續費；AlipayHK收費受到帳單類別以及發卡銀行或機構等因素影響，由1%至2.5%不等，部分類型的帳單不設手續費。

三平台不容許曾使用優惠券或禮券或申退款

消委會同時指出，如交易時曾使用優惠券或禮券，並及後對此申請退款，AlipayHK、 八達通銀包及PayMe均不會退還有關券項，而Tap & Go 將按照推廣細則或商戶的退貨政策處理，而WeChat Pay HK則取決於該交易為部分抑或全數退款。

大部分平台現金增值不收手續費

所有平台均支援以本地銀行戶口和「轉數快」（FPS）增值，且不設手續費。此外，除PayMe 外，其他平台容許用戶在便利店及收銀車等場所，以現金增值電子錢包。當中AlipayHK、八達通及WeChat Pay HK不另收費用，而Tap&Go原先收取0.3%手續費，現時獲豁免至今年6月30日。

信用卡增值手續費最高達2.5%

AlipayHK、PayMe及WeChat Pay HK提供信用卡增值，一般情況下，AlipayHK和WeChat Pay HK的手續費為1.5%至2.5%，具體視乎信用卡種類而定。PayMe則容許該銀行的信用卡增值不設手續費，而其他本地信用卡則收取1.2%費用。不過，此收費僅適用於手動增值或用於P2P轉帳的增值；若因向商戶支付時錢包餘額不足而觸發自動增值，則可獲豁免。

錢包結餘作P2P轉帳普遍不設手續費

以錢包結餘作P2P轉帳普遍不設手續費，其中AlipayHK容許用戶從已連結的銀行戶口向他人轉帳；八達通銀包豁免平台內之P2P轉帳費用，而轉帳至銀行帳戶和轉數快等帳戶時（例如自身之銀行戶口），每月首$3,000不設收費，其後會就該月超出之金額收取1%手續費。PayMe之P2P轉帳不另外收費。Tap & Go在同一平台內的轉帳無額外收費；反之，若轉移資金至其他平台或銀行帳戶，用戶每曆月可享$30,000的免手續費限額，超出限額後的收費為1%，而相關費用現時獲豁免至2026年6月30日。WeChat Pay HK的用戶以錢包或銀行帳戶餘額轉帳時，每年可獲$200,000的免手續費限額；如超出限額，將被收取1%手續費。

如經信用卡作本地P2P轉帳，AlipayHK及WeChat Pay HK的收費取決於發卡銀行或機構的信用卡：AlipayHK的手續費為1.5%至4%，當中部分信用卡每月可獲$1,000的免手續費限額；WeChat Pay HK則由1.5%至2.5%不等。

錯誤轉帳機制 大部分平台不支援自行撤銷

若不慎將金錢轉帳至陌生人帳戶，大部分錢包不支援付款人自行撤銷相關轉帳，只有

PayMe在轉帳獲確認前可由付款人自行取消。至於WeChat Pay HK，於平台內之轉帳只可由收款人主動退還款項；若收款人在24小時內未確認收款，款項將會自動退回到付款人之帳戶。假如不幸發生錯誤轉帳之情況，而相關交易已經完成，用戶亦可向平台求助，要求代為聯絡相關銀行或金融機構提出退款請求。

誤收轉帳拒歸還 最高可監禁10年

消委會又指，假如收款人未有於合理時間內歸還電子錢包的誤收款項，收款人亦可能面臨《盜竊罪條例》（Theft Ordinance）下的盜竊罪之刑事責任。若收款人意識到該筆款項是出於錯誤轉帳，但仍拒絕歸還，這可能被視為不誠實地挪佔屬於付款人的金錢，有機會構成盜竊罪。一旦罪成，最高可判處監禁10年。