漢坦病毒｜大西洋郵輪爆疫情3人死亡 林永和：香港爆發風險低 惟須嚴防鼠患
發佈時間：17:12 2026-05-07 HKT
一艘在大西洋航行的郵輪爆發漢坦病毒疫情，造成3人死亡，阿根廷南部旅遊勝地巴里洛切（Bariloche）亦爆發新個案，引起外界的關注。家庭醫生林永和向《星島頭條》表示，漢坦病毒在香港的爆發機會不大。基於現時資料，過去一年只有零星本地個案，雖然本港有鼠患，但未有資料顯示本地老鼠普遍帶有該病毒。他呼籲市民應放好食物或食水，避免被鼠類排泄物污染，亦要留意食品來源，若被老鼠咬傷後兩三星期內出現相關症狀，應及早告知醫生。
衛生署表示，截至5月6日，本港今,未錄得任何漢坦病毒感染個案。本港在過去5年間每年平均錄得0至2宗漢坦病毒感染個案。
漢坦病毒由鼠類傳播
林永和表示，漢坦病毒主要透過鼠類傳播，人類可能因被帶病毒老鼠或田鼠咬傷，或接觸其糞便、尿液污染的食物或環境而受感染。由於郵輪上可能存有鼠患，郵輪乘客上岸到不同地方時亦有機會接觸受污染環境，不排除因此集體暴露於病毒源頭。
漢坦病毒｜早期症狀與流感相似 惟較少出現呼吸道病徵
林永和指出，目前個案仍在調查中，真正原因尚未有定論。漢坦病毒人傳人情況極罕有，暫未清楚是否出現特別傳播模式。該病毒潛伏期為1至8星期，多數為2至3星期。若多人幾乎同時發病，較大可能源於共同源頭，如受污染食物、環境或原始患者，而非連環人傳人。
林永和提到，受感染早期症狀包括發燒、肌肉酸痛、疲勞，與流感相似，但較少出現呼吸道病徵，如咳、流鼻水。後期若出現併發症，可能引致腎出血或紅疹，惟初期難以區分。一般需透過驗血、化驗糞便、小便等樣本才能確診。
他亦指，目前漢坦病毒並無特效藥或針對性抗病毒藥物。治療以支援性為主，視乎受影響器官，如腎或肺受影響，須提供氧氣、靜脈輸液、調節電解質及防止缺水等。若無適時治療，腎併發症死亡率約一至兩成，肺部併發症死亡率可達四成。
漢坦病毒｜人類感染分兩大類
根據衞生防護中心的資料，漢坦病毒是一組屬於布尼亞病毒科的病毒，主要見於囓齒動物，如老鼠和田鼠。人類的漢坦病毒感染主要有兩大類，分別為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群。腎綜合症出血熱的病原體是存在於歐洲、亞洲和非洲的舊大陸漢坦病毒群。漢坦病毒肺症候群的病原體是新大陸漢坦病毒群，主要發生於北美洲和南美洲。
漢坦病毒｜主要透過囓齒動物傳播 人際傳播極罕見
漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染囓齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。人類亦可由其他途徑染病，包括被帶有病毒的囓齒動物咬傷或抓傷；進食被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口。但人與人之間的傳播極其罕見。
腎綜合症出血熱患者可能會出現突發症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊。其他症狀可能包括臉部潮紅、眼睛發炎或發紅和出疹。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。
至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。病死率高達約40%。上述兩種患者症狀於受感染後約1至8星期開始出現。
漢坦病毒｜香港沒有相關疫苗 防治囓齒動物為預防策略
漢坦病毒感染沒有針對性的療法，支援性治療是主要治療方式，而及早求醫接受診治非常重要。香港目前沒有針對漢坦病毒的疫苗，預防漢坦病毒感染的主要策略是防治囓齒動物。要預防感染，應採取以下措施：
- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
- 在居住環境中除去可供囓齒動物作為食物或巢穴的源頭：
- 小心貯存及處理寵物的食物，避免成為囓齒動物的食物。垃圾及廚餘應放進有蓋垃圾箱內，並須每天清理。
- 保持處所清潔，特別是垃圾房及後樓梯；避免物品堆積。
- 定期巡查花床及通道，避免囓齒動物出沒。
- 避免以下高危活動以減少接觸囓齒動物：
- 徒手處理囓齒動物或其屍體、進入受鼠患困擾的地方、接觸囓齒動物的排泄物或其巢穴、飼養野生的囓齒動物作為寵物、處理放置於囓齒動物出沒地點的器具、徒手種植、躺卧野地及居住在囓齒動物頻密出沒的地方。
- 旅遊人士應避免到訪或居住在環境衞生條件欠佳的地方；亦應避免接觸囓齒動物及其排泄物。探險旅行者和露營人士應採取預防措施以避免囓齒動物進入帳篷或其他住所，以及防止食物受到囓齒動物污染。