漢坦病毒｜大西洋郵輪爆疫情3人死亡 林永和：香港爆發風險低 惟須嚴防鼠患

一艘在大西洋航行的郵輪爆發漢坦病毒疫情，造成3人死亡，阿根廷南部旅遊勝地巴里洛切（Bariloche）亦爆發新個案，引起外界的關注。家庭醫生林永和向《星島頭條》表示，漢坦病毒在香港的爆發機會不大。基於現時資料，過去一年只有零星本地個案，雖然本港有鼠患，但未有資料顯示本地老鼠普遍帶有該病毒。他呼籲市民應放好食物或食水，避免被鼠類排泄物污染，亦要留意食品來源，若被老鼠咬傷後兩三星期內出現相關症狀，應及早告知醫生。

衛生署表示，截至5月6日，本港今,未錄得任何漢坦病毒感染個案。本港在過去5年間每年平均錄得0至2宗漢坦病毒感染個案。

漢坦病毒由鼠類傳播

林永和表示，漢坦病毒主要透過鼠類傳播，人類可能因被帶病毒老鼠或田鼠咬傷，或接觸其糞便、尿液污染的食物或環境而受感染。由於郵輪上可能存有鼠患，郵輪乘客上岸到不同地方時亦有機會接觸受污染環境，不排除因此集體暴露於病毒源頭。

漢坦病毒｜早期症狀與流感相似 惟較少出現呼吸道病徵

林永和指出，目前個案仍在調查中，真正原因尚未有定論。漢坦病毒人傳人情況極罕有，暫未清楚是否出現特別傳播模式。該病毒潛伏期為1至8星期，多數為2至3星期。若多人幾乎同時發病，較大可能源於共同源頭，如受污染食物、環境或原始患者，而非連環人傳人。

林永和提到，受感染早期症狀包括發燒、肌肉酸痛、疲勞，與流感相似，但較少出現呼吸道病徵，如咳、流鼻水。後期若出現併發症，可能引致腎出血或紅疹，惟初期難以區分。一般需透過驗血、化驗糞便、小便等樣本才能確診。

他亦指，目前漢坦病毒並無特效藥或針對性抗病毒藥物。治療以支援性為主，視乎受影響器官，如腎或肺受影響，須提供氧氣、靜脈輸液、調節電解質及防止缺水等。若無適時治療，腎併發症死亡率約一至兩成，肺部併發症死亡率可達四成。

漢坦病毒｜人類感染分兩大類

根據衞生防護中心的資料，漢坦病毒是一組屬於布尼亞病毒科的病毒，主要見於囓齒動物，如老鼠和田鼠。人類的漢坦病毒感染主要有兩大類，分別為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群。腎綜合症出血熱的病原體是存在於歐洲、亞洲和非洲的舊大陸漢坦病毒群。漢坦病毒肺症候群的病原體是新大陸漢坦病毒群，主要發生於北美洲和南美洲。

漢坦病毒｜主要透過囓齒動物傳播 人際傳播極罕見

漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染囓齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。人類亦可由其他途徑染病，包括被帶有病毒的囓齒動物咬傷或抓傷；進食被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口。但人與人之間的傳播極其罕見。

腎綜合症出血熱患者可能會出現突發症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊。其他症狀可能包括臉部潮紅、眼睛發炎或發紅和出疹。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。

至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。病死率高達約40%。上述兩種患者症狀於受感染後約1至8星期開始出現。

漢坦病毒｜香港沒有相關疫苗 防治囓齒動物為預防策略

漢坦病毒感染沒有針對性的療法，支援性治療是主要治療方式，而及早求醫接受診治非常重要。香港目前沒有針對漢坦病毒的疫苗，預防漢坦病毒感染的主要策略是防治囓齒動物。要預防感染，應採取以下措施：