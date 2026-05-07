光顧按摩店及酒樓食霸王餐 澳洲籍律師認襲擊等3罪 判罰款3000元

50歲澳洲籍律師光顧銅鑼灣酒樓及灣仔按摩店後，沒有付費便離開，並襲擊追上來拍攝的男子。涉案律師今（7日）於東區裁判法院承認2項不付款而離去及1項普通襲擊罪，他求情指因案件受到金錢和聲譽損失，而他的父親最近也離世。主任裁判官張志偉指相信被告已經上了一課，判罰款3000元，並須向涉案餐廳和按摩店賠償。

被告Monkivitch Samuel Anthony，承認於2026年3月23日在銅鑼灣勿地臣街時代廣場百樂潮州酒家明知須為總值639.1元的餐飲即場付款，而不誠實地從百樂潮州酒家離去，並無如所須般付款，意圖逃避應付款項；同日在鵝頸橋街市外襲擊男子陳梓俊；及同月25日在灣仔道聯泰大廈「Footaholic」明知須為586元的按摩服務即場付款，卻並未付款而不誠實地離去。

案情指，被告當日在百樂潮州酒家用餐後，沒有付款便離開，陳追出來拍攝被告，雙方對峙期間，陳一度指着被告，而被告則表示「Do you want your head smashed in?」及威嚇會打陳的頭部，其後被告打了陳的左手一下，及在警察到場前便離開。

兩日後，被告又到涉案按摩店光顧，其後表示身上只有11元現金及其信用卡失靈，他表示會回來付費，其後便離開；直至被告被捕，他仍未繳付相關按摩費用。

被告今天沒有律師代表，他親自求情時，指已因案件受到巨大經濟損失，他的名譽受損，而這段時間無法離港也令他不能尋找新工作，他的父親也在近日離世。

案件編號：ESCC 758/2026

法庭記者：王仁昌

