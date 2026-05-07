Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

光顧按摩店及酒樓食霸王餐 澳洲籍律師認襲擊等3罪 判罰款3000元

社會
更新時間：15:05 2026-05-07 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-07 HKT

50歲澳洲籍律師光顧銅鑼灣酒樓及灣仔按摩店後，沒有付費便離開，並襲擊追上來拍攝的男子。涉案律師今（7日）於東區裁判法院承認2項不付款而離去及1項普通襲擊罪，他求情指因案件受到金錢和聲譽損失，而他的父親最近也離世。主任裁判官張志偉指相信被告已經上了一課，判罰款3000元，並須向涉案餐廳和按摩店賠償。

被告Monkivitch Samuel Anthony，承認於2026年3月23日在銅鑼灣勿地臣街時代廣場百樂潮州酒家明知須為總值639.1元的餐飲即場付款，而不誠實地從百樂潮州酒家離去，並無如所須般付款，意圖逃避應付款項；同日在鵝頸橋街市外襲擊男子陳梓俊；及同月25日在灣仔道聯泰大廈「Footaholic」明知須為586元的按摩服務即場付款，卻並未付款而不誠實地離去。

案情指，被告當日在百樂潮州酒家用餐後，沒有付款便離開，陳追出來拍攝被告，雙方對峙期間，陳一度指着被告，而被告則表示「Do you want your head smashed in?」及威嚇會打陳的頭部，其後被告打了陳的左手一下，及在警察到場前便離開。

兩日後，被告又到涉案按摩店光顧，其後表示身上只有11元現金及其信用卡失靈，他表示會回來付費，其後便離開；直至被告被捕，他仍未繳付相關按摩費用。

被告今天沒有律師代表，他親自求情時，指已因案件受到巨大經濟損失，他的名譽受損，而這段時間無法離港也令他不能尋找新工作，他的父親也在近日離世。

案件編號：ESCC 758/2026
法庭記者：王仁昌
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
21小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
8小時前
秀茂坪寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
01:57
寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
突發
7小時前
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
01:57
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
突發
3小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
23小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
2026-05-06 15:05 HKT
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
影視圈
7小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
10小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
5小時前