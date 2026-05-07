婦人涉向鄰居冷氣機槽淋糞便及毀壞閉路電視 鄰居稱CCTV拍到被告10次淋糞

59歲家庭主婦涉於去年5月至7月損壞下層鄰居的閉路電視鏡頭，及淋潑糞便到鄰居的冷氣機槽。她否認將糞便拋擲到私人財產及刑事損壞罪，案件今於東區裁判法院開審。女鄰居供稱去年5月起，有人把垃圾扔到其單位冷氣機上，她曾向大廈作投訴不果，後來便在廁所窗外裝上閉路電視，先後10次拍攝到被告倒下糞便，「一盤咁倒落嚟……聞到應該係糞便」。審訊下午續。

事主稱聞巨響發現走廊天井CCTV鏡頭不翼而飛

被告孫兆芳，否認1項刑事損壞罪及1項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置在私人財產」罪。控方由外聘大律師蕭志文代表；辯方由大律師卜亞楠代表。

控罪指，被告於2025年5月31日在筲箕灣延齡大廈15樓走廊無合法辯解而損壞屬於冼惠玲的一個閉路電視攝像頭；及同年6月6日至7月13日將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下，拋擲或放置到延齡大廈15樓某室的冷氣機上。

證人冼惠玲指閉路電視拍到被告10次淋糞。汪旭峰攝

事主冼惠玲供稱，去年5月31日下午近6時，她在走廊天井位置安裝了閉路電視鏡頭，其後突然聽到巨響，「聽到好大聲，嘭一聲」，她打算去查看閉路電視，卻發現閉路電視鏡頭不見了。控方庭上播放冼家門外的閉路電視片段，顯示被告當時曾出現在天井該處位置。

指CCTV拍到被告以紙碟裝糞「一盤倒落嚟」

冼居於延齡大廈15樓某室，她供稱自去年5月起，多次有垃圾被扔到其單位冷氣機上，她曾通知大廈，大廈方面也發通知呼籲住戶不要亂扔垃圾，「點知就唔淨只掟垃圾啦，仲開始掟屎掟尿個啲」。因此冼才安裝閉路電視鏡頭，事前亦有向大廈法團作出申請，而在上述鏡頭被損壞後，她改為在廁所窗外安裝鏡頭，而鏡頭朝向樓上單位。

冼供稱，閉路電視拍攝到「佢攞紙碟裝住佢自己個啲嘢，一盤咁倒落嚟」，她在客廳聞到臭味，「聞到應該係糞便呀，尿呀咁樣」，於是報警。根據冼提供給警方的閉路電視片段，由6月6日至7月13日期間一共拍攝到10次懷疑灑落糞便的影像；7月13日的片段中，拍攝到懷疑糞便影像較多，冼稱「呢個閂埋道門都聽到聞到」。

辯方指事主裝CCTV對準被告客廳與洗手間

辯方盤問時，提到冼去年5月底在走廊天井安裝閉路電視鏡頭，該處任何人走過都可能取走鏡頭。冼同意，但指其單位門口有閉路電視拍攝着該處。冼另確認，她在走廊天井安裝鏡頭前，僅獲得法團主席口頭批准，並沒有經過正式議程，也沒有諮詢樓上兩層住戶是否同意。

辯方指，去年5月31日下午，有保安曾向冼反映，有住戶投訴她在走廊天井安裝鏡頭。冼不同意。辯方續呈堂保安的記錄本，顯示當日大廈16樓某室的住戶、即被告，投訴冼的鏡頭對着其單位客廳和洗手間，影響其私隱，故要求拆除，但冼不接受，孫曾表示會報警求助。冼稱對此事無印象。

辯方又指，被告和冼多次互相指控及報警，去年5月29日，冼曾與女兒前往被告的單位及用雨傘擊打大門，被告後來報警，指冼損壞單位的大門和門鐘。冼則稱她當日只是「拍門」、「好正常，好輕力咁」。

案件編號：ESCC2039/2025

法庭記者：王仁昌