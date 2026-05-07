天氣｜低壓槽明日殺到！部分地區有狂風雷暴 AI料黑格比移向呢個方向！

【天文台／HKO／颱風移動路徑／黑格比】天文台預料位於華中的低壓槽會在明日靠近華南沿岸地區，同時受高空擾動影響，該區會有驟雨及狂風雷暴。另外，熱帶氣旋黑格比亦在未來數日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域；根據AI天氣模型風烏的預測，黑格比將會向南海移動，預測移向沖繩。

明日有幾陣驟雨

天文台又預料，一股清勁至強風程度的東北季候風會在周末為廣東沿岸帶來稍涼的天氣。根據天文台的9天天氣預測，明日(5月8日)的氣溫介乎24至29度，大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。早上短暫時間有陽光；周六(5月9日)氣溫較周五下降，最高氣溫只有25度，較前一日跌4度，大致多雲，有幾陣驟雨。天氣稍涼。初時驟雨較多。母親節(5月10日)當日最低氣溫22度，最高氣溫26度，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

天文台又預料，受高空反氣旋影響，下周初廣東沿岸天色好轉。一股活躍的西南氣流會在下周中後期為華南沿岸帶來不穩定天氣。按9天天氣預測，由下周二(5月12日)起連續5日下雨，當中下周四(5月14日)及下周五(5月15日)均有驟雨及狂風雷暴。

另外，現時位於關島附近的熱帶氣旋黑格比會在未來數日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。根據AI天氣模型風烏的預測，現時黑格比位於關島附近，將向菲律賓以東海域移近，隨後往西北偏北方向移動靠近南海中部，5月21日黑格比會移近沖繩一帶。