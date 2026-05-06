五一黃金周︱訪港客119萬人次按年升8% 內地客101萬人次增10% 陳國基: 帶旺各行各業

由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組今日（6日）表示，一連五日內地勞動節黃金周（5月1日至5日）昨日圓滿結束，接待旅客的各項安排暢順。根據入境處數字，黃金周期間訪港旅客共有約119萬人次，較去年同期上升8%。當中內地訪港旅客共約101萬人次，較去年上升10%。旅客數字增長，直接帶動本地零售、餐飲、酒店等多個行業生意興旺，為香港帶來顯著經濟效益。

旅客數字上升 展現出香港獨特都會魅力

陳國基說，今年內地勞動節黃金周期間旅客數字上升，各個熱門旅遊景點迎來大量旅客，氣氛熱鬧，展現出香港獨特的都會魅力。旅遊業增長亦直接帶動本地零售、餐飲、酒店等多個行業生意興旺，市面商場、食肆及店舖人流絡繹不絕，為業界帶來顯著收益。有商場表示多個零售類別消費額均有按年雙位增幅，餐飲業界亦指遊客區食肆生意額有約兩成增長，創造可觀經濟效益。這充分體現旅遊業作為本港經濟重要動力的作用。政府會繼續與業界一同推廣多元化的旅遊產品及項目，為旅客打造全方位、更深刻的旅遊體驗，並將旅客增長帶來的經濟效益輻射至不同行業，惠及整體經濟。

黃金周期間日均內地客入境人次20萬

內地勞動節黃金周5日期間，平均每日內地旅客入境人次約20萬。內地旅客入境最高峰日子為五月二日，約有26萬內地旅客人次訪港。黃金周期間，最多內地旅客使用的入境口岸為落馬洲支線，其次為高鐵西九龍。

為疏導黃金周期間的旅客流量，各口岸部門加派人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流和車流。保安局於假期期間啓動緊急事故監察及支援中心，密切監察和統籌全港各區包括各口岸的公眾秩序。其間，整體口岸運作及交通維持暢順，秩序良好。

黃金周期間整體交通大致暢順。運輸署緊急事故交通協調中心24小時運作及提升運作級別，全面監察全港各區包括各口岸、主要車站及不同旅客熱點的交通和公共運輸服務情況。運輸署督導本地和跨境公共運輸服務營辦商加大運力，包括加強港鐵來往羅湖／落馬洲站的列車服務、加開高鐵來往福田、深圳北及北京西站的相關班次、加強跨境巴士服務、增加連接各陸路口岸的巴士班次等，方便市民和旅客出行。營辦商亦增派人員維持秩序，並預留足夠車輛和人手，在有需要時進一步加強服務。

勞動節黃金周期間的訪港旅客遍布香港不同景點，主要旅遊景點包括西九文化區、海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車及昂坪360纜車等人流暢旺，人流管理工作順利。多個社區包括舊城中環、油麻地、九龍城等地點形成深受旅客歡迎的城市漫步路線。

在西貢萬宜水庫東壩，各部門按黃金周前的部署按需要實施交通管制、增加小巴班次、公布人流資訊及加強清潔服務。就公共運輸服務，經運輸署協調，專線小巴第9A號線營辦商因應客量和交通情況加強來往北潭涌與萬宜水庫東壩的服務，整體服務大致暢順。

漁護署共有19宗執法個案 涉亂拋垃圾及於指定營地以外地方露營等

漁護署在破邊洲觀景台加建圍欄，並加派人員和使用無人機巡邏及作出注意安全的廣播，亦於繁忙時段在破邊洲實施人流管制措施，遊客配合現場工作人員的指示，人流暢順及秩序良好，走近危險範圍或跨越圍欄的情況大幅減少。在鹹田灣、西灣及浪茄灣的營地，漁護署與食物環境衞生署（食環署）聯合行動，保持營地及咸田公廁清潔，亦按計劃安排人員日夜巡邏駐守及提醒營友露營禮儀及守則，各露營地點的使用情況、衞生及秩序大致良好。漁護署加強了打擊違法行為，於黃金周期間在麥理浩徑第一、二段，以及附近指定露營地點進行宣傳教育及作出勸喻及警告，共有19宗執法個案，涉及亂拋垃圾及於指定營地以外地方露營等。

在橋咀洲及大嶼山水口沙坪，漁護署加派人員沿海岸線巡邏，提醒訪客不應損害、干擾、餵飼或採集海洋生物，亦派出浮潛與獨木舟嚮導近岸巡邏，提醒浮潛人士遵循珊瑚友善路線上落水，以免誤踏珊瑚。此外，漁護署與警務處、海事處和食環署聯合巡邏，亦運用無人機定時監察遊人活動。漁護署亦與世界自然基金會香港分會和香港海洋公園保育基金合作進行公眾教育活動，向遊客宣傳海洋保育信息。

內地入境旅行團方面，五日黃金周期間共有約820個內地入境旅行團、超過32 000人次訪港，過夜行程佔約60%，旅行團數目與去年同期相若。

黃金周酒店入住率達90% 房價升一成

旅遊業監管局於黃金周期間積極協調入境旅行團的人流及行程，並加強巡查及執法力度，嚴厲打擊違規行為，包括每日派員到較多內地入境旅行團旅客到訪的主要入境口岸、熱門旅遊景點、註冊商店及餐飲處所等巡查。整體而言，黃金周期間的旅行團人流管理及旅遊活動等安排良好。

黃金周期間酒店入住率整體達到90%，較去年略高；房價則較以往長假期上升一成。