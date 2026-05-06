宏福苑大火｜合安5.12及5.20辦業主簡介會 匯報各項退款安排及法團財政狀況

宏福苑委任管理人合安管理有限公司今日（6日）公布，將於5月12日及20日舉行兩場業主簡介會，向業主匯報宏志閣的最新狀況評估、修葺範圍及建議，並交代法團財政及各項退款安排。根據通告，每個單位只能用1個 Zoom 帳戶登入及最多2位業主或代表參加簡介會，名額先到先得。

簡介會分兩場舉行 內容涵蓋維修及退款

根據通告，為方便身處不同地區的業主參與，兩場內容完全相同的簡介會將以網上直播形式進行。第一場定於5月12日晚上7時至9時；第二場則在5月20日下午2時至4時舉行。

簡介會的核心議題將圍繞宏志閣的復修工作，管理人將報告早前委聘專業人士進行的宏志閣現況評估、修葺範圍及建議。此外，會議亦會匯報法團的財政狀況、維修基金及工程權責報告，以及交代大維修基金、承建商履約保證金及裝修按金等多項費用的退款安排。

合安提醒，業主只需選擇其中一場簡介會出席，並須經網上預先登記。由於核對資料需時，兩場簡介會的登記截止日期分別為5月10日及5月18日，不接受即日登記。成功登記的業主將會透過手機短訊（SMS）收到確認通知及會議登入資料。

通告特別註明，是次簡介會旨在向業主解說情況及回應提問，不設任何投票程序。若日後有任何事項需要表決，將會按法例要求，另行召開業主大會處理。