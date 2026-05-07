每日雜誌‧人物誌｜樂韻伴末期病患渡難關 鍾敬文用音樂治愈看不見的傷痕

「夜深看星際，使我舊事再度尋，願我一生裏不會自困......」一名身形消瘦的癌症病人，在註冊音樂治療師、非牟利機構「音樂流」聯合創辦人鍾敬文（Kingman）的引導下，緩緩唱出壓抑在心底的苦楚，以及對生存的希冀。十多年來，Kingman走進社區、醫院及癌症中心等地，為末期病患、中風病人及兒童進行音樂治療；近期亦參與大埔宏福苑居民的情緒支援。他說，音樂治療是一個「將自己帶進他人生命」的方式，希望盡己所能，陪伴病人渡過不同難關。展望未來，他亦盼繼續推動本地音樂治療的學術研究與專業認可，讓更多有需要人士受惠。

兒時的Kingman曾學過口風琴，也接觸過古典音樂，卻始終無法從音樂中尋得共鳴，更難以產生情感的連結。直至青少年時期，他開始與朋友組織樂隊，在激昂的節奏與旋律中，第一次真切感受到音樂的力量與影響力，「那一兩年才發現自己真的喜歡音樂。」那段熱血的樂隊歲月，不僅驅散了他的迷茫，也成為他立志投身音樂治療的轉捩點，讓他思考能否以音樂陪伴和幫助他人。

成立社企非牟利機構提供服務

會考結束後，Kingman遠赴澳洲修讀音樂治療，「那時候我和自己說，我是放棄所有的東西去追尋夢想。」在實習期間，他目睹導師在兒科深切治療部，利用音樂讓昏迷的小朋友產生意識，協助醫護順利完成插喉與拔喉。他也曾指導一名母親透過低聲吟唱的方式，以聲音與患病住院的嬰兒建立情感連繫，幫助嬰兒回復平靜。

由癌症病人和家屬組成的社區音樂治療合唱團。 受訪者提供

鍾敬文會到安老院舍，為失去自理能力、長期臥床的長者進行音樂治療。 受訪者提供

在澳洲的種種經歷，拓闊了他對音樂治療的認識，亦讓他期盼學成回港後，能幫助有需要的人。然而，現實未如想像中美好。Kingman回憶，首份工作是到一間小學為過度活躍症學童做治療，當他揹着結他走進校園時，換來的卻是老師的質疑，「問我為何不是拿着專注力訓練的填充練習給學生做？」

他嘆言，音樂治療在澳洲具認受性，治療師亦常與醫護及長者中心等機構合作，惟在當時的香港，社會對此專業認識不足，也未充分理解其角色，令他一度感到挫敗。此外，行業支援亦有限，他曾向前輩請教個案處理方法，惟對方拒絕分享。

面對困境，Kingman沒有退縮。他笑言，或許是當年組樂隊時那股不服氣的性格使然，他主動組織團隊，先後成立社企「國際音樂治療中心（IMTC）」，及與好友、前香港單車運動員李慧詩聯合創辦非牟利機構「音樂流（Music Flow）」。前者提供工作坊及培訓；後者則為學校、社福機構及醫院等，提供音樂治療服務。

鍾敬文與好友、前香港單車運動員李慧詩，在2023年聯合創辦非牟利機構「音樂流」。 受訪者提供

助病人改善焦慮減輕痛楚

投身音樂治療多年，Kingman陪伴不少病人走過人生難關。他憶述，曾有一名癌症病人在音樂治療中改編《沉默是金》，藉歌曲表達對家人的感謝，及對抗病魔的決心。雖然該病人離世多年，他至今仍記得對方的模樣，「那個人很瘦，病得已經黑黑的，聲音很虛弱，但他就用那首歌去鼓勵自己。」

他坦言，在與病人相處的過程中，亦遇過質疑。有病人笑他年輕，不會明白他們的經歷。對此，他沒有否認，反而坦誠回應，指每個人的經歷都是獨特而深刻的，「我會盡我所能去陪伴你，度過這段時間。」對方聞言態度軟化，願意打開心扉，與他傾訴。

有病人感謝鍾敬文的無私奉獻。 受訪者提供

另有病人曾向他伸出援手，他分享，剛接觸癌症病人時，對他們喜歡的音樂認識不多。有一名年輕的女病人特意送上一張寫滿歌曲的紙，建議哪些音樂適合用於治療，「治療講求建立關係，他們身上有很多值得學習及讓我感動的地方，令我更加肯定要堅持下去。」

近年，Kingman也接獲醫院的短期合作邀請，為中風復康、癌症、精神科病人提供音樂治療。創辦「音樂流」後，服務範圍更擴至紓緩治療病房、腫瘤科及兒科等。

他分享，一名癌症男患者曾出現劇烈疼痛，痛感一度達9至10分。經評估後，他留意到對方有活動的傾向，遂提供不同樂器讓其選擇，患者最終選擇沙槌，並形容其聲音與自身痛感相似。治療過程中，他引導患者透過搖動沙槌，將痛楚具象化，想像把體內的疼痛逐步「釋放」。隨着過程推進，患者逐漸放鬆，痛感評分亦降至5分以下。

他指出，音樂治療雖不能取代藥物或醫療程序，但在改善焦慮、減輕痛楚方面，仍能發揮一定作用。

音樂流早前舉辦多場「讓情緒流動一會兒」音樂會，為宏福苑居民及市民提供情緒支援。 受訪者提供

宏福苑居民及市民寫下想聽的歌曲。 受訪者提供

去年宏福苑發生火災後，Kingman亦積極投入支援工作，邀請具災後支援經驗的臨床心理學家，為音樂治療師提供培訓。他其後組織10多名義務治療師，在多個臨時安置宏福苑居民的屋邨內，舉辦數場「讓情緒流動一會兒」音樂會，幫助他們抒發情緒與壓力，逐步適應新環境。

在活動中，有居民分享，面對失去家園的傷痛與不安，正是來自社會各界一點一滴的支持，讓他們重新凝聚力量，學習向前。有人坦言雖然失去承載回憶的居所，但在義工的陪伴下，逐漸適應新生活，並在過程中重新建立社區連結。

他亦在一場場的音樂會中，再次感受到工作的意義，「從大埔這件事中，看到人與人之間的關懷。」他表示，未來仍會積極尋找資源，期望持續為有需要的群體提供支援。

Kingman透露，每十年會為人生設定一個階段目標，過去已逐步實現成為註冊音樂治療師、組織合唱團等願景，讓更多人認識音樂治療。雖然仍在持續努力，但最終目標仍是希望音樂治療被更廣泛認可，並讓社會看見音樂的多元可能性，「我很感恩能夠用我相信及喜歡的音樂陪伴病人，而他們也相信我，這是一件很幸福的事。」

癌症病人贈送的手製陶瓷結他及筷子座。 受訪者提供

切身了解病患狀況需要 評估適當介入方式

因應不同病人的需要，Kingman亦會調整音樂治療的方式。他指出，音樂治療一般可分為評估、訂立治療目標、介入及成效評估4個步驟。音樂治療師會先透過醫護人員或社工轉介了解個案背景，再與病人面談，評估其當下狀況及需要，包括情緒、認知能力、身體機能、言語能力、社交互動能力，以及與音樂的關係，從而判斷適合的介入方式。

其後，治療師會根據病人接受治療的次數及臨床情況，訂立具體目標，例如減輕焦慮或負面情緒、提升互動、眼神接觸或整體生活質素等。

他提到，介入方法主要分為「主動」及「接受」。主動式包括唱歌、即興演奏及創作等，例如透過病人熟悉的歌曲建立情緒連結，亦可透過即興演奏，協助病人減輕痛楚或抒發負面情緒。接受式則以聆聽音樂為主，配合放鬆及音樂想像，協助病人在疲憊或焦慮時調節身心狀態。

最後，治療師會透過病人回饋、臨床觀察及標準化評估工具，檢視治療成效。

鍾敬文於澳洲昆士蘭大學，修讀音樂治療碩士課程。 受訪者提供

港活躍從業者僅80人 資源缺乏限制普及

本地音樂治療近年逐步發展，但整體規模有限。Kingman指出，現時香港有約100名註冊音樂治療師，活躍從業者約80人。儘管醫護人員、社工及病人普遍認同音樂治療的成效，服務普及仍面對現實限制，例如缺乏政府資助及保險覆蓋等，使不少有需要人士未必能接受服務。

他認為，要推動音樂治療發展，須從不同方面下手，一方面爭取長遠納入政府資助或保險保障，提升服務可及性；另一方面加強與本地大學合作，開展更多本地化研究及成效評估，以數據建立專業認受性。同時，本地大學若能開設相關碩士課程，亦有助培育人才，回應行業需求。

展望未來，他期望建立更具系統的專業發展模式，包括培訓能適應不同場域的音樂治療師，如醫院、社區及學校等，並強調業界應相互合作，整合資源與經驗，推動行業發展。

對有意入行者，Kingman建議先主動了解行業。他指出，音樂治療不僅需回應病人需要，亦要處理自身情緒，挑戰不小，必須具備使命感。他強調應牢記初心，並鼓勵尋找同行者，「與鼓勵你、幫到你的人交流，在音樂治療這條的道路上，有同行者會走得舒服很多。」

記者：潘明卉