Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀酒吧黑幫毆鬥致1死3傷 29歲青年誤殺傷人等4罪成囚11年4月 官指被告誤殺行為跡近謀殺

社會
更新時間：18:09 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:09 2026-05-06 HKT

2020年10月和勝X與14X 兩批黑幫人馬在尖沙咀樓上酒吧M1 Bar爭執，前者「吹雞」後在酒吧內打鬥及投擲硬物，造成1死3傷。2名青年重審後謀殺罪脫，惟誤殺、有意圖傷人及襲擊他人致造成身體傷害共4罪成。法官陳慶偉今午於高等法院判刑指本案顯示出生命何等脆弱，在頃刻之間便能被人毆打致死，29歲青年好勇鬥狠，誤殺行為跡近謀殺，4罪判囚11年4個月。另1名被告則押後至本月22日判刑。

官指陳政希誤殺行為跡近謀殺

陳官今判刑指案情嚴重，顯示出生命何等脆弱，在頃刻之間便能被人毆打致死。陳官指案中雖沒有使用菜刀鐵通等常見武器，惟現年29歲被告陳政希等人曾使用酒樽鐵櫈，威士忌酒樽樽身厚重，致命威力不亞於鐵鎚，而打鬥始終幫派成員爭鬥，屬重要因素。陳官提到陳政希在現場吧枱，由一開始就加入毆鬥，甚至直至死者失去意識仍不收手，陳政希蓄意犯案，造成死者受重傷致死，誤殺行為跡近謀殺，遂以13年半監禁為量刑起點。

有預謀犯案吹雞增援向對方施壓

至於2項蓄意傷人罪，陳官認為陳政希有預謀犯案，「吹雞」增援，雖然意圖不明，惟定必想向對方施壓，而陳政希好勇鬥狠，投擲鐵櫈等硬物，令傷者至今仍受傷勢困擾，加上涉及三合會元素，遂各以4年監禁為量刑起點；襲擊他人致造成身體傷害罪性質傷勢比較輕微，以18個月監禁為量刑起點。陳官指陳政希早已承認誤殺及襲擊他人致造成身體傷害罪，認罪扣減3份之1刑期，部份刑期分期執行，終判囚11年4個月。

另一被告押後本月22日判刑

2名男被告陳政希及王永滐同被控1項謀殺罪及2項有意圖傷人罪，王永滐另被控1項襲擊他人致造成身體傷害罪，陳政希則承認1項襲擊他人致造成身體傷害罪。陪審團終以大比數裁定2人謀殺罪脫，另一致裁定兩人1項誤殺罪、2項有意圖傷人罪及1項襲擊他人致造成身體傷害罪共4罪罪成。王永滐押後至本月22日判刑。

案件編號：HCCC39,40/2024
法庭記者：陳子豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
6小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
3小時前
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
5小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
9小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
2026-05-05 16:51 HKT
00:40
秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位內 消防破門揭發
突發
1小時前
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
01:04
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
21小時前
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
薛永康被控兩項非禮罪受審。黃巧兒攝
男護士涉捉16歲女病人手摸陰莖 事主指被告露械「望住我」十數秒 事後稱：希望無嚇親你
社會
4小時前
星島申訴王 | 女友肯AA制爆房 300元男友都嫌貴 寧花1000元買玩具 女友訴苦再遭網暴
星島申訴王 | 男友$1000買爆旋陀螺拒夾$300開房 女友心碎訴苦竟遭網暴
申訴熱話
5小時前