尖沙咀酒吧黑幫毆鬥致1死3傷 29歲青年誤殺傷人等4罪成囚11年4月 官指被告誤殺行為跡近謀殺

2020年10月和勝X與14X 兩批黑幫人馬在尖沙咀樓上酒吧M1 Bar爭執，前者「吹雞」後在酒吧內打鬥及投擲硬物，造成1死3傷。2名青年重審後謀殺罪脫，惟誤殺、有意圖傷人及襲擊他人致造成身體傷害共4罪成。法官陳慶偉今午於高等法院判刑指本案顯示出生命何等脆弱，在頃刻之間便能被人毆打致死，29歲青年好勇鬥狠，誤殺行為跡近謀殺，4罪判囚11年4個月。另1名被告則押後至本月22日判刑。

官指陳政希誤殺行為跡近謀殺

陳官今判刑指案情嚴重，顯示出生命何等脆弱，在頃刻之間便能被人毆打致死。陳官指案中雖沒有使用菜刀鐵通等常見武器，惟現年29歲被告陳政希等人曾使用酒樽鐵櫈，威士忌酒樽樽身厚重，致命威力不亞於鐵鎚，而打鬥始終幫派成員爭鬥，屬重要因素。陳官提到陳政希在現場吧枱，由一開始就加入毆鬥，甚至直至死者失去意識仍不收手，陳政希蓄意犯案，造成死者受重傷致死，誤殺行為跡近謀殺，遂以13年半監禁為量刑起點。

有預謀犯案吹雞增援向對方施壓

至於2項蓄意傷人罪，陳官認為陳政希有預謀犯案，「吹雞」增援，雖然意圖不明，惟定必想向對方施壓，而陳政希好勇鬥狠，投擲鐵櫈等硬物，令傷者至今仍受傷勢困擾，加上涉及三合會元素，遂各以4年監禁為量刑起點；襲擊他人致造成身體傷害罪性質傷勢比較輕微，以18個月監禁為量刑起點。陳官指陳政希早已承認誤殺及襲擊他人致造成身體傷害罪，認罪扣減3份之1刑期，部份刑期分期執行，終判囚11年4個月。

另一被告押後本月22日判刑

2名男被告陳政希及王永滐同被控1項謀殺罪及2項有意圖傷人罪，王永滐另被控1項襲擊他人致造成身體傷害罪，陳政希則承認1項襲擊他人致造成身體傷害罪。陪審團終以大比數裁定2人謀殺罪脫，另一致裁定兩人1項誤殺罪、2項有意圖傷人罪及1項襲擊他人致造成身體傷害罪共4罪罪成。王永滐押後至本月22日判刑。

案件編號：HCCC39,40/2024

法庭記者：陳子豪