十大傑青選舉今起接受提名 冀以生命影響生命 鼓勵年青人貢獻社會

由國際青年商會中國香港總會主辦的第54屆「十大傑出青年選舉2026」，今日（6日）舉行啟動禮，公布選舉由即日起至6月29日接受提名，表揚年齡介乎21至40歲，在工作上有卓越表現及對社會作出積極貢獻的香港青年。今年以「睿見耀光．匯傑領航」為主題，寓意因為相信，所以看見，期望每個值得被看見的故事都有着推動社會前行的力量，讓傑青們繼續以生命影響生命。

冀表揚對社會有特殊貢獻年青人

國際青年商會中國香港總會會長連冠鴻於致辭時表示，今年的主題是「睿見耀光．匯傑領航」 ，寓意香港傑青憑藉智慧與信念洞察未來，不單止自己發光，更主動去照耀他人、照耀社會，透過生命影響生命，凝聚人才，肩負領航使命，這正與「十大傑出青年選舉」宗旨一脈相承，呼籲各界踴躍提名。

「十大傑出青年選舉2026」籌委會主席王婉雯表示，選舉至今共選出了423位傑出青年，目的是表揚在事業上取得卓越成就及對社會有特殊貢獻的年青人，鼓勵年青人肩負更重要的使命，貢獻社會，締造更美好的未來，並激勵年青人在個人事業及社會服務方面更積極進取。而各參選人均由社會各界提名，獲提名人士先由甄選顧問進行甄選；通過初選的候選人再經評審團進行面試，根據候選人於其工作或專業範疇的傑出表現以及對社會的貢獻後，選出當屆的十大傑出青年。

今屆獨立評審團由5位來自不同界別的社會人士組成，包括有首席評審、前傑出青年協會主席徐尉玲；前平機會委員會主席朱敏健；前食物及衞生局局長陳肇始；西九文化區管理局董事局成員鍾志平；以及港大副校長（行政及財務）、前民政事務局及教育局常任秘書長謝凌潔貞。

首席評審徐尉玲表示，「十大傑出青年選舉」已持續超過半個世紀，是香港歷史最悠久的傑出青年選舉，「參與過去四年的評審工作，我親身體驗主辦方的專業與嚴格，以及獨立評審團極高的標準。同時，看到很多有理想和抱負的香港青年的奮鬥故事，讓我看見香港未來有希望。」

葉鴻輝：傑青獎項肯定付出 告訴年輕球員外界看得到

去年未能出席頒獎禮的2025年十大傑青、港隊隊長葉鴻輝亦有出席啟動禮。他表示，很高興能夠獲獎，獲獎是對他職業生涯、以及來自社會的一份肯定，並感謝足總提名及歷年來教練、球迷的支持，相信獎項能夠告訴更多的年輕球員：「你有付出或者對足球有貢獻的時候，外界是會看到的」。他亦稱，獲獎對自己和其他得獎者而言是一個很大的鼓勵，「繼續堅持自己所做的」。他亦稱，獎項能夠告訴社會不同界別人士，雖然只是「一個人很渺小」，但影響力可以很大，盼繼續在足球界發揮力量，推動香港足球進步、成長。

葉鴻輝近年開始投身青訓工作，專注培養年輕一代。他提到，期望培育更多足球的年輕球員，又笑言做教練最大的得着是耐性，「小朋友唔會即刻學識，可能要幾個月，甚至以年計先見到成長。」

至於2018年十大傑青朱子穎校長則曾經帶領一間瀕臨殺校的學校轉型為創新教育、愉快學習的代表學校。他稱，八年前獲得的十大傑青是他人生很重要的一個獎項，令他有機會在行業繼續發熱發光，並期待見到更多敢於觀察身邊事、願意關心別人、對世界仍有好奇、遇到不確定仍然敢踏出一步的年輕人站出來，讓社會看見他們的光。

選舉至今共選出超過423位來自不同行業及界別的傑出青年，包括港隊史上首名空手道世界冠軍劉慕裳（2025年當選）、香港唯一冰雪攀登女運動員、長洲包山后龔子珊（2024年當選）、兩屆奧運金牌得主、劍擊運動員張家朗（2022年當選）等等。

記者：何姵妤

攝影：吳艷玲