兩黑幫疑樓上酒吧開片 28歲運輸工被控謀殺提堂
更新時間：16:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-06 HKT
2020年10月，兩批黑幫人馬和勝和與14K疑在尖沙咀樓上酒吧M1 Bar發生爭執，和勝和「吹雞」後在酒吧內打鬥及互擲物件，造成1死3傷。涉案其中一名運輸工人被控謀殺罪，今午在九龍城裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至7月27日再訊，待警方進一步調查，包括檢驗指紋及DNA，獲署理主任裁判官批准，期間被告還押候懲。
28歲被告伍家樑，被控於2020年10月6日，在尖沙咀柯士甸道136號至138號金門商業大廈1樓「NI」酒吧內連同其他人士謀殺男子麥志健。
案件編號：KCCC1316/2026
法庭記者：黃巧兒
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