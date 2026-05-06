兩黑幫疑樓上酒吧開片 28歲運輸工被控謀殺提堂

2020年10月，兩批黑幫人馬和勝和與14K疑在尖沙咀樓上酒吧M1 Bar發生爭執，和勝和「吹雞」後在酒吧內打鬥及互擲物件，造成1死3傷。涉案其中一名運輸工人被控謀殺罪，今午在九龍城裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至7月27日再訊，待警方進一步調查，包括檢驗指紋及DNA，獲署理主任裁判官批准，期間被告還押候懲。

28歲被告伍家樑，被控於2020年10月6日，在尖沙咀柯士甸道136號至138號金門商業大廈1樓「NI」酒吧內連同其他人士謀殺男子麥志健。

案件編號：KCCC1316/2026

法庭記者：黃巧兒