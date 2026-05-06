宏福苑聽證會︱若知長時間發泡膠封窗會發停工令 古小平 : 畀宏業及鴻毅「呃咗」!

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（6日）舉行聽證會。由房屋局獨立審查組(Independent Checking Unit，簡稱ICU）高級屋宇保養測量師古小平作供，古小平是ICU強制驗樓計劃（MBIS）小組的主管。對於宏福苑大維修期間以發泡膠封窗，古小平稱當時的觀點是「長時間封窗有問題，但逐層封則沒問題」。他進一步指，現時回想，同意自己是被宏業及鴻毅「呃咗」。古小平在供詞中亦提到，若當時知悉圍封時間如此長，便會發出停工令。

古稱曾獲告知發泡膠板封窗不違法 杜淦堃:「點解一粒字都冇寫？」

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃引述古小平的書面供詞指，在2024年9月古小平就發泡膠封窗的投訴到宏福苑實地視察後，曾向借調至ICU的屋宇署代表謝錦明作口頭查詢，獲告知使用發泡膠板封窗不屬於建築工程，毋須符合阻燃要求，亦不算是僭建物，不可採取行動，不過，謝錦明早前於聽證會作供時表示，不記得對方曾諮詢過他，亦無印象收過與實地視察相關的勘查報告、圖則或相片。顯示兩人供詞有所出入。

杜淦堃今日在聽證會上質疑古小平進行了多項工作後，為何未有留下任何書面紀錄，形容「做咁多野、點解一粒字都冇寫？」古小平回應稱，當時因時間倉促，大家係同一個office做野，未及即時撰寫電郵確認，並承認這並非其平日的做法。

對於謝錦明在聽證會上表示對古小平的查詢「無印象」，古小平確認當時未有向謝錦明提供任何資料，但堅持曾作口頭查詢，並形容「發泡膠封窗都簡單易明嘅嘢嚟」。

杜淦堃隨後指出，謝錦明曾提及「以發泡膠封窗不可能符合《建築物條例》第16條」，並詢問古小平該解釋是否合理。古小平堅稱：「我的記憶一定是事實。」

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杜淦堃再問，現時是否仍認為相關做法未有違反《建築物條例》第16條，古小平表示並非如此，強調當時的觀點是「長時間封窗有問題，但逐層封則沒問題」。他進一步指，現時回想，同意自己是被宏業及鴻毅「呃咗」。古小平在供詞中亦提到，若當時知悉圍封時間如此長，便會發出停工令。

記者: 黃子龍、陳俊豪

攝影 : 蘇正謙