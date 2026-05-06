AEON九龍城店提早1年終止租約 九龍城廣場澄清： 目前並無任何重建計劃

九龍城廣場AEON 去年12月停業休整，永旺日前(4日)發布公告，向商場支付5299萬的「分手費」，以換取提早一年多終止租約。對於有指九龍城廣場涉及重建，九龍城廣場於社交平台發文，指九龍城廣場目前並無任何重建計劃，亦不存在任何已落實之重建時間表。

九龍城廣場今日(6日)在社交平台發文，指AEON 須按照終止協議，於 2026年5月15日前完成交吉程序並交還業主，相關安排現正按程序進行中。

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廣場澄清無重建計劃及時間表

九龍城廣場在帖文中提到，近日有部分媒體及網上言論提及九龍城廣場涉及「重建計劃」或「重建時間表」等內容，九龍城廣場澄清，目前並無任何重建計劃，亦不存在任何已落實之重建時間表。

九龍城廣場將繼續維持正常營運，並持續優化商場設施、商戶組合及推廣活動，為街坊及顧客提供更優質的購物及休閒體驗。

永旺公告提到提早撤出可避免與重建時間表相關之不確定因素

位於九龍城廣場AEON九龍城店，早於2012年開始營業，總面積約114,026平方英呎，位於2 樓、3 樓、1樓及4樓部分樓層，每月租金達480萬，亦會向商場支付5299萬的「分手費」，換取提前於本月15日結束租約。

永旺在公告提到，有關的決定考慮不斷變化之商業環境及九龍城廣場之重建計劃，鑒於該地段已獲批改作住宅用途，店舖之長遠經營可行性受限，或會因業主之重建工程而面臨日益加劇之干擾，是次提早撤出可避免與重建時間表相關之不確定因素。

